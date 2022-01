Porazí hokejisté Třebíče v první lize Jihlavu i potřetí v sezoně?

„Za dobu, co jsem v Třebíči, jsme Jihlavu třikrát během jedné sezony neporazili,“ říká útočník Horácké Slavie Martin Štovíček. „Teď je šance se o to pokusit.“

Domácí Dukla však takový scénář připustit nechce. Už jen proto, že jde o poslední měření sil v základní části tohoto ročníku Chance ligy. „Dvakrát jsme s nimi prdli, tak by bylo hodně dobré, kdybychom je konečně porazili,“ hecuje tým jihlavský forvard Tomáš Havránek.

Třiadvacetiletý forvard v minulosti opakovaně měnil třebíčský a jihlavský dres. Horácké derby by tak pro něj mohlo mít zvláštní atmosféru. Jenže Havránek to tak necítí. „Vnímám to jako všechny ostatní zápasy. Znám tam jen víc kluků, jinak nic speciálního,“ má jasno Havránek. „Spokojený jsem byl v obou klubech, ale teď hraju za Jihlavu. Tak budu bojovat za Duklu.“

Z výkonů Horácké Slavie v tomto ročníku má Havránek respekt. „Do Třebíče v létě přišel z Brna Kamil Pokorný (trenér a sportovní manažer – pozn.), mají hodně dobrý tým a dobré kluky. Takže si asi zaslouží být tam, kde jsou,“ zmiňuje druhou příčku, kterou bílé hvězdy nyní drží. „My jsme ale nyní na vítězné vlně. A po tom, co jsme za šance neproměnili na Slavii (výhra 3:2), věříme, že by nám proti Třebíči mohlo napadat,“ přeje si.