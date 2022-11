Dva góly? Před zápasem jsem se ale necítil dobře, svěřuje se Holec

„Je ale potřeba přiznat, že první třetinu jsme měli teď v neděli hroznou,“ svěřil se pětatřicetiletý útočník Miroslav Holec, který se pod vysoké vítězství svého týmu podepsal dost zřetelně, dvěma góly a asistencí. „Od druhé třetiny už se dá říct, že výsledek odpovídal hře.“

Pět minut před prvním odchodem do šaten vstřelila Dukla trochu sporný gól. Nejprve ho rozhodčí neuznali, po chvíli ale změnili názor. Skoro to vypadalo, že vás právě tenhle moment vyburcoval k mnohem lepší hře...

Mě to naštvalo fakt hodně, protože tohle, co se tady v první lize občas děje... Nebo víte co? Já to asi raději komentovat ani nebudu, protože taky by si na mě potom mohl někdo zasednout.

Takže z bezpečnostních důvodů zůstaneme raději u verze, že vás inkriminovaný moment ani trochu nepotěšil?

(usmívá se) Víte, já nerozumím, na základě čeho se ten gól nakonec uznal. Protože video tam není.

Vám osobně se ale derby vydařilo náramně. Dva góly a jedna asistence, to vypadá, že jste se na zápas moc dobře vyspal...

(usmívá se) Abych pravdu řekl, tak jsem spíš pořád trochu nakřáplý, takže jsem se naopak moc dobře necítil. I proto mi dali trenéři na druhý den volno, abych se vyležel.

Však jste taky kromě první ligy odehrál minulý týden i extraligový zápas v Českých Budějovicích proti Pardubicím. Neřeklo si právě poté vaše tělo, že už toho má dost?

Ne, mně už nebylo úplně dobře, když jsme hráli s Třebíčí ve středu s Porubou. Proto jsme taky byli domluveni s Jardou Modrým (hlavní trenér HC Motor České Budějovice), že si zavoláme ve čtvrtek ráno, jak to vypadá. A protože jsem se cítil relativně dobře, tak jsem na zápas odjel.

A znovu jste si připomněl, jaké to je, když domácímu týmu fandí přes šest a půl tisíce diváků...

Jo, to byla paráda. Jen škoda, že se nevyhrálo.

Musel jste si chvilku zase zvykat na extraligový hokej?

Spíš jsem si na začátku sezony musel zvykat na ten prvoligový. (usmívá se)

Když už jsme zmínili atmosféru v Českých Budějovicích, musím se zeptat, jak se vám líbila kulisa při derby s Jihlavou v jejím pelhřimovském azylu?

Já myslím, že taky dobrá. Na tamním stadionu je ještě staré nízké plexi, takže je to docela rachot. I našich fanoušků dorazilo hodně a byli dost slyšet. Pomohli nám.