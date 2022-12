Horší nájezd jsem snad v životě nejel, říkal třebíčský Michálek

Zpočátku to zrovna nevypadalo na vydařený večer, prvoligoví třebíčští hokejisté inkasovali v souboji s Frýdkem-Místkem už ve druhé minutě utkání. Navíc při vlastní přesilovce!

A aby toho nebylo málo, David Michálek brzy poté dokonale pokazil trestné střílení, které sudí nařídil po faulu ve vyložené šanci právě na něj. „Tam se nepovedlo vůbec nic. Byl to jeden s nejhorších nájezdů, které jsem v životě jel,“ měl jasno čtyřiadvacetiletý útočník.

Opravdu až tak špatné to bylo?

Fakt hrozný. I proto bych se k tomu už nechtěl vracet. Naopak, rád bych na tuhle chvilku co nejrychleji zapomněl.

Naštěstí v závěru jste při soupeřově hře bez gólmana trefil aspoň prázdnou bránu...

Jasný, i když to taky byla hrozná akce. Ale jak říkáte, aspoň jsem se trefil a trochu se tím u týmu vykoupil. (usmívá se)

Konečný výsledek 4:1 ukazuje na klidný zápas, jenže první třetina tomu vůbec neodpovídala. Co se stalo?

Máte pravdu, v první třetině bylo hodně situací, kdy jsme se dostávali pod tlak soupeře. Důvodem byla naše častá hra v oslabení. Pak jsme si řekli, že soupeř přijel snad v patnácti lidech, tak do nich musíme trochu šlápnout, abychom si udělali repre pauzu pěknou. A naštěstí se nám to povedlo.

Pár dnů volna před vánočními svátky přijde vhod?

Určitě. Už jen kvůli zraněním, která tak porůznu máme – abychom všechno doléčili. Hlavně je ale potřeba nepolevit, protože nejdůležitější část sezony teprve přijde.

A co nějaký vánoční klubový večírek, ten stihnete?

Na ten jste se mi právě dovolala. (směje se) My ho ale pojali trochu ve větším, spojili jsme ho se zabijačkou, takže jsme začali hned v neděli ráno.

A kdy vás trenéři potom zase začnou trochu trápit?

V úterý se sejdeme a začneme zase nabírat kondičku. Určitě nám něco naordinují, abychom se dobře připravili hned na další zápas příští pondělí s Kolínem.