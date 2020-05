Třebíč udržela kostru týmu včetně Laše,odcházejí Jenáček s Havránkem

„Jsme rádi, že se nám po intenzivních jednáních, která probíhala prakticky každý den, podařilo udržet kostru z loňského týmu,“ uvedl na klubových stránkách sportovní manažer a hlavní trenér Horácké Slavie Radek Novák.



„Kluci tvoří skvělou partu, což je také důležité. I proto pro nás bylo prioritou, abychom je měli pohromadě,“ pravil Novák.

Třebíčští fanoušci se znovu mohou těšit například na brankáře Pavla Jekela, kapitána Václava Čejku, produktivní obránce Karla Nedbala a Šimona Szathmáryho nebo nebezpečný útok v čele s Ladislavem Bittnerem, Martinem Šťovíčkem a Lukášem Nedvídkem.

Očekávaným tahounem by měl být zkušený forvard Marek Laš, který se v průběhu minulé sezony vrátil z extraligové Olomouce a následně měl produktivitu víc než bod na zápas (7+9 v 15 utkáních).

„Jsme rádi, že jsme se s takovým hráčem, jakým je Mára, domluvili na dalším působení,“ pochvaloval si asistent trenéra Jaroslav Barvíř. „Věřím, že nějaké nabídky měl, ale dal přednost nám. Navíc jednání bylo rychlé. Těší nás to o to víc, že je to Třebíčák,“ připomněl vazbu třiatřicetiletého odchovance na Horáckou Slavii.

Naopak už nyní je jasné, že v kádru bílých hvězd už nebude pokračovat dvojice Jakub Jenáček (Vsetín) – Tomáš Havránek (Jihlava).

„Kostru týmu jsme už podepsali. Nějaká další jména máme s Radkem (Novákem – pozn. red.) v hlavě a tady na tabuli. A po těch půjdeme,“ říká k případnému doplnění soupisky Barvíř. „Uvidíme, co se nám podaří.“

Se suchou přípravou začaly bílé hvězdy včera. „Hráči dostali na tento týden tréninkové plány, budou se nyní připravovat individuálně a od příštího pondělí chceme začít společně,“ uvedl Barvíř.

Do tréninku by se měli zapojit také někteří místní odchovanci. „Chceme oslovit dva juniory, ale je to v jednání,“ uvedl Barvíř. „O dalších posunech v kádru budeme samozřejmě včas informovat,“ dodal Novák.