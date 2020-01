Vyměnili trenéra. Přesto chtějí v Třebíči hrát to samé

„Leden a únor jsou dost nabité, máme tam dva přeložené zápasy. Takže toho bude opravdu hodně,“ uvědomuje si gólman Horácké Slavie Pavel Jekel.

Už dnes bílé hvězdy přivítají Kadaň, v pondělí zamíří do Benátek nad Jizerou a jen o dva dny později hostí Ústí nad Labem.

„Náš hlavní cíl je pořád stejný: dostat se do předkola a z něj do play off. A v něm dojít co nejdále. Uvidíme, jak to půjde,“ říká čtyřiadvacetiletý brankář. „Doufáme, že po Novém roce uděláme nějakou dlouhou vítěznou sérii,“ přeje si hráč aktuálně dvanáctého celku druhé nejvyšší domácí soutěže.

Do dalších bitev však už Třebíč nepovede dosavadní hlavní trenér Martin Sobotka, který byl po domácím debaklu 0:7 s Prostějovem na začátku týdne od týmu odvolán.

Rozhodující slovo na střídačce Horácké Slavie bude mít nově sportovní manažer Radek Novák, k ruce bude i nadále mít Sobotkova asistenta Jaroslava Barvíře.

„O změnách ve vedení jsme se dozvěděli v pondělí ze stránek, měli jsme totiž do středy volno,“ líčí Jekel. „Ve čtvrtek nám to přišli oficiálně oznámit do kabiny. Že skončil trenér Sobotka a také pan Čapek,“ zmínil změnu na pozici generálního ředitele třebíčského klubu.

„Pro nás hráče je to taky změna. Ale věřím, že musíme hrát pořád to samé a stejně se snažit. Jak na tréninku, tak v zápase,“ je přesvědčen Jekel.

Ostatně nový hlavní kouč měl před dnešní obnovenou premiérou u áčka Horácké Slavie k dispozici pouze tři tréninky. Na žádné výrazné změny tak nebyl čas. Hlavní novinou je odchod obránce Lukáše Formana do Přerova.

„Systém je dost podobný, jaký jsme hráli do teď. Jestli jsou tam nějaké změny, to by věděli hlavně hráči,“ krčí rameny Jekel. „Půjde spíš o detaily, u kterých určitě bude chviličku trvat, než si na ně zvykneme. Já vidím rozdíl spíš v tom, že se kluci snažili před novým trenérem ukázat.“

Najít motivaci pro dnešní duel tak nebude nic složitého. Bílé hvězdy navíc musí před svými fanoušky odčinit už zmiňovaný předchozí debakl s Prostějovem.

„Budeme se snažit vyhrát. Nejen kvůli nám, ale i kvůli fanouškům,“ má jasno Jekel. „Ani s Prostějovem jsme ale, myslím si, nehráli špatně. Akorát nám to tam nenapadalo a jim tam naopak bohužel spadlo úplně všechno.“

A jak by podle Jekela měl znít recept na úspěch v dnešním zápase? „Musíme bruslit, hrát s chutí a mít trochu štěstí v koncovce. A věřit, že tři body uděláme,“ je přesvědčen.