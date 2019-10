Třebíčský útočník Nedvídek: Nálada v kabině je teď u nás mnohem lepší

„Kadaň je vždycky nepříjemný soupeř. Hraje tam hodně mladých kluků, kteří dobře bruslí. Nikdy to s ní není příjemné, pokud se tedy hned nedostanete do klidného vedení,“ pustil se útočník Lukáš Nedvídek do hodnocení zápasu, v němž nakonec třebíčský A-tým slavil vítězství 5:3.



Rozdílovou branku v souboji s trhači jste nakonec vstřelil vy. Ulevilo se vám hodně, když jste poslal svůj tým v 57. minutě do dvougólového vedení?

Jasně, odskočili jsme jim, v tu chvíli to bylo mnohem lepší. Jenže krátce nato jsme inkasovali zase my. Naštěstí jsme to ale zvládli a máme tři body.

Pro vás osobně to byl teprve druhý gól v sezoně, víc máte na kontě přihrávek. Pasoval jste se pro letošek do role nahrávače?

To ne, spíš to takhle zatím vychází. Ale je myslím úplně jedno, jestli dám gól, nebo na něj přihraju. Hlavně, že sbíráme body jako tým. To je nejdůležitější.

Je pravda, že po nevydařeném vstupu do sezony jste se nyní výsledkově chytli. Výhra v souboji s Kadaní byla už vaše pátá z posledních šesti kol. Konečně hrajete podle plánu?

Naše hra se rozhodně zlepšuje. Když plníme, co si řekneme, a máme dobrý pohyb, jsme schopni hrát s kýmkoliv. Na tom musíme stavět.

I trenérské duo ve složení Martin Sobotka – Jaroslav Barvíř už je spokojenější?

(usmívá se) Já myslím, že ti budou vždycky spíš nespokojení. Pořád nám říkají, že musíme pracovat víc a víc. Ale samozřejmě je teď u nás nálada v kabině celkově mnohem lepší než na začátku.

Dalším vaším soupeřem bude aktuálně čtrnácté Ústí nad Labem. Na sever Čech však odjíždíte až ve čtvrtek...

Ani nevím proč. Ale je pravda, že se termín měnil. Každopádně tam mají velké hřiště a tím pádem i hodně prostoru.

Vyhovuje vám to?

Mně osobně ano. Mám rád, když je na ledě víc místa. Na zápas v Ústí se těším.

Vraťme se ještě na chviličku k zápasu s Kadaní. Zaznamenal jste, že jedna ze sázkových kanceláří vypsala před utkáním kurz 430 na to, že dá kadaňský Tomáš Koblížek gól?

Jo, zaznamenal. Ale bohužel až po zápase. (směje se)