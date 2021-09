Máme super partu, těší nového kapitána třebíčských hokejistů

Dvě třetiny sice hosté z Ústí nad Labem drželi s Horáckou Slavií krok, ovšem třetí část se už hrála plně v režii domácích. Na výhře 5:2 se jedním gólem podílel i nový třebíčský kapitán Ladislav Bittner.

„Doufám, že mi to tam takhle bude padat i v dalších zápasech,“ svěřil se s přáním devětadvacetiletý rodák z Hronova, který v 50. minutě zvyšoval náskok svého týmu na 4:2.

Loni jste společně s vašimi kolegy z útoku Matějem Psotou a Martinem Šťovíčkem ovládli klubové statistiky. Máte podobný plán i pro letošní ročník?

Jsem rád, že se kromě mě povedlo dát gól hned v prvním zápase i Šťovovi. Říkali jsme si, že když se podaří dát gól na 3:2, že to z nás spadne a budeme hrát líp. A bylo to fakt vidět.

O svém vítězství jste rozhodli až v závěrečném dějství, sázeli jste na trpělivost?

Jasně, bylo to i o trpělivosti, ale hlavně šlo o první zápas sezony, takže na obou týmech byla znát nervozita. Všichni jsme chtěli vyhrát úplně stejně. Hráli jsme oboustranně dobře střední pásmo, bylo těžké dostat se do toho útočného.

Právě vašemu útoku se to ale pět minut po začátku poslední části povedlo skvěle...

Jak už jste řekla, byli jsme trpěliví. Díky dvěma gólům jsme soupeři trochu utekli, a pak už jsme si výsledek pohlídali.

Měl jste trému ze svého prvního vystoupení v roli kapitána týmu?

Ne, vůbec. Trenéři mi prostě oznámili, že chtějí, abych byl kapitán, tak jsem to přijal.

Nebál jste se toho?

Ne, protože máme super partu. Starších kluků je nás tam víc, takže to není tak, že bych tým vedl jen já, všichni se snažíme mladým pomoct. Prostě bych vůbec neřešil to, že zrovna já jsme kapitán.

V dalším kole vás čeká ve středu cesta do Havířova, který na úvod sezony dostal deset gólů od pražské Slavie...

Koukal jsem na to, ale nic to neznamená. Ve středu nás podle mě čeká úplně jiný zápas. Rozhodně hodně těžký.