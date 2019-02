Jágrmánie v Třebíči. Hokejisté bez šance na play off, ale lístky mizí

Hokej

Dalších 15 fotografií v galerii Jaromír Jágr se chystá na zápas Kladna v Havířově. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

dnes 8:00

Šanci na postup do play off už sice ztratili, nicméně v posledním domácím zápase letošní sezony se téměř stoprocentně mohou těšit na vyprodaný stadion. Hokejisté Horácké Slavie Třebíč totiž v sobotu hostí Kladno, v jehož dresu by měl znovu nastoupit i legendární Jaromír Jágr.

