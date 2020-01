Hokejisty Třebíče trápí epidemie, důležitý zápas ale odložit nemohli

„V prvním týmu Horácké Slavie řádí chřipková epidemie,“ uvedly internetové stránky třebíčského klubu. „Řada hokejistů na středeční ranní trénink ze zdravotních důvodů nedorazila, část z těch, kteří dorazili, znovu odešli domů s horečkami a dalšími zdravotními problémy chřipkového rázu.“

Vedení Horácké Slavie proto požádalo Prostějov o odložení zápasu, jenže bez úspěchu. „Za normálních okolností bychom soupeři vyhověli, ale podle předložené soupisky k utkání se domníváme, že k žádosti o odložení nebyl žádný důvod,“ uvedl prostějovský klub na sociálních sítích. „I my se dlouhodobě potýkáme s marodkou a v dnešním utkání nám kvůli chřipkové epidemii chybělo pět hráčů základní sestavy.“

Třebíč bez brankáře Dominika Svobody, obránce Karla Nedbala a útočníků Tomáše Havránka, Tadeáše Krále, Marka Laše a Martina Šťovíčka přímý duel o volné místo v předkole play off prohrála 2:7.

A nyní řeší, jak bude aktuálním komplikacím, kdy jí celkem chybí devět hráčů, čelit. Čeká ji přitom hodně náročný program, kdy by až do 22. února měla pravidelně hrát systémem pondělí, středa, sobota. „Věřím, že se kluci co nejdříve uzdraví a budeme zase v plné síle,“ přeje si trenér a sportovní manažer bílých hvězd Radek Novák.