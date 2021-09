Snad neskončím na třech gólech. Michálek o skvělém startu svém i třebíčském

První dvě sezony se v novém prostředí spíš rozkoukával, ovšem letos zatím patří k nejproduktivnějším hráčům třebíčského A-týmu. A společně s Václavem Krlišem je dokonce se třemi přesnými trefami nejlepším střelcem.

„S klukama v lajně nám to funguje, tak doufám, že to takhle vydrží co nejdéle,“ přeje si Michálek, který příští týden ve čtvrtek oslaví 23. narozeniny.

Zatím posledním zápasem, v němž jste brali všechny tři body, byl ten středeční, v Benátkách nad Jizerou. Přitom jste dvakrát prohrávali...

Řekl bych, že pro diváka to asi nebyl zrovna moc koukatelný hokej, ale zaplaťpánbůh jsme v závěru dokázali výsledek otočit a vyhrát.

Jako jediní v celé soutěži jste ještě neztratili ani bod, tudíž vám zaslouženě patří první příčka v tabulce. Je to příjemný pohled, co říkáte?

(usmívá se) Hodně příjemný. Kdyby to takhle i skončilo, ani trochu bych se nezlobil.

Dívala jsem se, že loni jste na tři góly potřeboval 34 zápasů, kdežto letos vám na stejný počet stačila hned první čtyři kola...

Já jenom doufám, že na těch třech gólech neskončím. (směje se)

Je vidět, že se spoluhráči v útoku si rozumíte...

To je pravda, sedlo nám to, fungujeme dobře. Teď si jen přeju, aby se něco nepokazilo. V Benátkách jsme tam měli s Radimem Ferdou Michala Vodného, jinak s námi převážně hraje Tomáš Křehlík.

Cítil jste už před začátkem sezony, že by vám mohl start vyjít až takhle dobře?

Musím přiznat, že jo. Klapalo nám to už v přípravě. A jak jsem říkal, nezbývá než doufat, že to takhle bude pokračovat.

Na čele tabulky Chance ligy máte aktuálně 12 bodů, ovšem za pozornost určitě stojí i počet inkasovaných branek. Šest ve čtyřech duelech není vůbec špatné číslo, souhlasíte?

Jasně, je to super, ale není to nic, co by nás mělo uspokojit. Naopak, musíme dál pracovat a pokračovat v tom, co hrajeme.

Teď vás doma čeká dvanáctý Kolín. Podle tabulkových předpokladů by to pro vás měla být snadná práce...

To určitě ne! Je sice dvanáctý, ale sezona se teprve rozjíždí. Každopádně budeme chtít zase vyhrát a prodlužit si vítěznou šňůru.

David Michálek smutní po vyřazení Havlíčkova Brodu ve finále druhé ligy.

Nejlépe s pořádně zaplněnými tribunami, mám pravdu? I když zatím jsou návštěvy v Třebíči spíš slabší...

I tak je to ale paráda vidět zase lidi v hledišti. Zápas pak má úplně jiný rozměr. Člověk si ho víc užívá.

Prozraďte, pořád ještě jste víc Broďák, jak jste vždycky říkal?

Myslím, že jo. I když... Skoro napůl už jsem asi i Třebíčák. (usmívá se)