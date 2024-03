Hráli jsme i o klidný víkend s rodinami, připustil třebíčský kouč Pokorný

Na rozdíl od týmů Přerova, Jihlavy, Slavie Praha a Pardubic B, které od pondělí čeká předkolo play off, si tak mohou užít pár dní klidu.

„Hráči dostali na sobotu a neděli volno, sejdeme se až v pondělí,“ prozradil sportovní manažer a trenér Horácké Slavie Kamil Pokorný. „Hráli si tak i o tento klidný víkend s rodinami, rodiči nebo přítelkyněmi. O to byla radost z postupu větší,“ usmál se.

Bílé hvězdy se v dramatickém závěru základní části Chance ligy chtěly vyhnout hrozbě účasti v osmifinále. „Přes půlku sezony jsme byli v tabulce na třetím čtvrtém místě. Takže by pro nás bylo hrozně těžké, kdybychom přímý postup do čtvrtfinále ztratili v posledním zápase,“ připustili Pokorný.

„Jsem rád, že se kluci zkoncentrovali. Protože páteční duel opravdu nebyl vůbec lehký na hlavu,“ pokračuje třebíčský kouč, který připomíná, že nakonec téměř vše stálo proti Třebíči.

„Hráli jsme proti Přerovu, který je v tabulce za posledních patnáct kol se Slavií na čele. Prohrávali jsme 0:1, což taky nebylo příjemné,“ vrací se k poslednímu nutnému kroku do čtvrtfinále Pokorný. „Naštěstí jsme do konce vyrovnali a ve třetí třetině jsme všichni udělali vše pro to, abychom bod udrželi.“

Horácká Slavia v závěru normální hrací doby dokonce obětovala vlastní přesilovou hru. „Chtěli jsem hrát na čas, držet kotouč. Od diváků jsem slyšel spoustu názorů, že jsme za tu přesilovku prostě nevystřelili... My jsme nestříleli, protože kdyby se odrazil nějaký kotouč, soupeř nám ujel a ve čtyřech dal gól, byla by to obrovská poprava.“

Domácí totiž velice dobře věděli, že proti nim hrají také výsledky souběžně hraných utkání Zlína a Pardubic. „Měli jsme na střídačce tablet a sledovali jsme ostatní zápasy, které nás mohly poslat dolů. Přesně ty dva body, které získal Zlín, se nám nehodily do krámu. Kdyby Přerov vyhrál o gól, v minitabulce bychom šli do předkola my,“ vysvětluje Pokorný. „Za jiné situace bychom si mohli dovolit s Přerovem o gól prohrát, akorát za této ne. A právě ona nastala,“ uvědomoval si.

Porážka v prodloužení už Třebíč trápit nemusela, úkol byl splněn. Horácká Slavia se může těšit na čtvrtfinále s Litoměřicemi, které v sobotu rozehraje na ledě soupeře. „Jsme strašně rádi, že jsme to dokázali,“ oddechl si Pokorný.

„Za poslední tři roky jsme potřetí přímo postoupili do čtvrtfinále. Skončili jsme po základní části třetí, loni první a letos pátí. To ukazuje, že se v Třebíči dělá hokej dobře,“ těší ho. „Každý ví, že nejsme finančně tam, kde je deset jiných klubů v soutěži. A o to víc si našich výsledků vážíme.“