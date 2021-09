Třebíčští hokejisté urvali last minute výhru, jako poslední zůstali bez ztráty

Na druhou stranu je potřeba přiznat, že nechybělo mnoho a Horácká Slavia mohla poprvé klopýtnout ve středečním utkání v Benátkách nad Jizerou.

„Troufám si říct, že Benátky byly po většinu zápasu lepším týmem. Nám vůbec nesedla zejména první třetina,“ přiznal Bittner. „Soupeř byl ve všem lepší. Byl aktivnější, důraznější, lépe bruslil, vyhrával buly a taky nás výrazně přestřílel,“ připojil hodnocení úvodního dějství asistent trenéra Horácké Slavie Jaroslav Barvíř. „Proto jsme byli rádi, že se šlo do kabin za stavu jen 1:0.“

O první přestávce proto bylo v třebíčské šatně živo. „Plno věcí jsme si vyříkali,“ prozradil Bittner. „Pak jsme dali jeden usmolený gól my. A ten nás dostal trošku na koně. Potom jsme naši hru zlepšili,“ popisuje Bittner, který je bývalým hráčem právě Benátek.

Ve 49. minutě však šli znovu domácí proměněnou přesilovkou do vedení. Hosté ale nesložili zbraně a duel v závěru otočili. „Nevzdali jsme to. Řekli jsme si, že teď to můžeme otevřít a šli jsme do toho,“ líčí Bittner. „Podařilo se nám takhle last minute odebrat soupeři všechny tři body.“

Po vyrovnání v 55. minutě přišel rozhodující úder 37 vteřin před koncem normální hrací doby, kdy se prosadil David Tureček.

„Velice si ceníme charakteru mužstva, které se nevzdalo a i s troškou štěstí zápas otočilo v náš prospěch,“ těšilo Jaroslava Barvíře.

„Musíme se z toho poučit a v dalších zápasech hrát trošku jinak,“ burcuje své spoluhráče Bittner. „Začít lépe, koncentrovaněji,“ doplnil.

V příštím kole vedoucí Horácká Slavia přivítá dvanáctý Kolín.