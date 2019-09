U hokeje mě drží adrenalin, přiznává přerovský kapitán Sýkora

„Pokud jsem zdravý, klub má zájem a jsem platný, tak není důvod odcházet. Jágr bude mít 48 let, do něj mám ještě daleko,“ směje se přerovský rodák Sýkora, který za pět úvodních kol první ligy nasbíral sedm kanadských bodů (4+3).

Jaký cíl si dáváte se Zubry do sezony?

Jasný jako vždycky - play off. Čtyři roky se nám to dařilo, tak doufám, že se nám to povede i popáté. A třeba nám vyjde přejít i to čtvrtfinále, což je můj sen.

To je ta skrytá touha kabiny, o níž mluvil trenér Kočara?

To jsem možná prozradil. Ale to zásadní je pro nás být v play off. Máme to letos těžší s rozlosováním, musíme být připravení na sto procent a zvládnout prvních třicet kol. Pak už budeme v listopadu vědět, jestli jsme v osmičce, nebo ne. Je to zajímavé, ale je to tak.

Jste silnější než loni?

Zajímavá otázka. Pocity z týmu mám po přípravě kladné. Myslím, že jsme velice dobře poskládaní, ale to samozřejmě ukáže až sezona.

Máte za úkol coby veterán vést mladé spoluhráče?

To mi nikdo nemusel říkat. Když přijde mladý a něco chce vědět, snažím se co nejvíc pomáhat. A i když nechce, tak se mu snažím poradit, ale zase se nevnucuju, to taky nedělá dobrotu. Teď je tu hodně mladých hráčů, takže kdokoli a kdykoli může přijít a popovídat si.

Přerov ještě neprohrál Přerovští hokejisté mají v úvodu první ligy skvělou formu, vyhráli i popáté, když v sobotu doma porazili Benátky nad Jizerou 1:0 brankou mladíka Jana Süsse. „Za gól jsem rád, asi jsem si ho schovával na tuhle chvíli. Zápas ale rozhodla naše bojovnost a obětavost v závěru,“ uvedl 20letý útočník pro klubovou televizi. V tabulce jsou Zubři se 14 body druzí, o jeden bod za Porubou. V pondělí od 18 hodin hrají v Praze proti Slavii.

Jak vám vycházejí fyzické testy ve srovnání se spoluhráči?

U mě je to těžké z minulosti se srdíčkem, takže testy, jaké mají kluci, nedělám. Srovnání tedy není, ale buďme upřímní, je mi čtyřicet, takže asi bych jim nekonkuroval.

Na zdraví se můžete spolehnout?

Je to dobré, proto hraju. Na jaře jsem byl na testu a dopadl až překvapivě dobře, takže jsem se ještě rozhodl, že budu pokračovat. Musel jsem se samozřejmě zeptat, jestli klub má zájem, a jsem rád, že si rok ještě dám.

Prodlužujete vždy jen o sezonu?

Už mám takový věk, že jen po roce. Nejsem už perspektivní hráč, tříleté smlouvy u mě nehrozí.

Co vás dál žene hrát?

Nechce se mi to opouštět. Kdokoli z profesionálních sportovců vám může říct, že se po skončení dlouho hledá. Je to velice dobré zaměstnání a dokud to jde, jsem platný a Přerov má zájem, tak chci hrát.

Pořád vás zápas umí strhnout?

Asi narážíte na to, že v mém věku už bych měl být trochu klidnější. Je to tak, že někdy zápasy s neatraktivním soupeřem nejsou tak motivující, ale pořád je v nich pro mě adrenalin. To je to, proč tu jsem. Adrenalin v zápase, výhry, být mezi mladými kluky a na stadionu, kde je plno fanoušků. To je to, co mě tu drží.

Počítáte si zápasy? V 1. lize a extralize jich už máte přes tisíc.

Musím zaklepat, že jsem nikdy nebyl dlouhodobě zraněný s koleny nebo s rameny. A když v sezoně odehrajete padesát nebo šedesát zápasů, tak to asi bude přes tisíc, ale spočítané to nemám. Rád hraju, a ne si něco počítám.