Při fotbale zavzpomínám na roky v Brodě, těší se hokejista Svoboda na exhibici

„Jo, to už je velká historie,“ usmívá se při vzpomínkách na své někdejší dvouleté působení v Kotlině šestatřicetiletý hokejista.

Od té doby odehrál spoustu skvělých zápasů v české extralize, kde získal celkem tři bronzové medaile, tři stříbrné a jeden mistrovský titul z roku 2018 s Kometou Brno navrch. Posledních pět let ale hraje za znojemské Orly, s nimiž letos postoupil do Chance ligy.

V sobotu Svoboda nicméně zamíří na Vysočinu, konkrétně do Štoků, kde nastoupí společně s dalšími bývalými brodskými spoluhráči v exhibičním fotbalovém utkání proti domácímu Sokolu.

Máte rád podobná setkání?

Myslím, že je to super nápad, který, jak vím, je hrozně těžké zorganizovat. A ano, těším se moc. Některé kluky potkám opravdu po dlouhé době, takže si určitě budeme mít co říct. Navíc výtěžek půjde pro dětské oddělení havlíčkobrodské nemocnice, což je za mě další plus.

Vaše hokejové schopnosti jsou evidentní, stačí se podívat na výčet odehraných sezon, ale zajímalo by mě, jaký jste fotbalista?

Pozor, myslím, že určitě ne špatný. Já jsem totiž fotbal hrával docela dlouho. Ještě v době, kdy jsem začínal profesionálně s hokejem, tak jsem nastupoval ve vesnické lize. A vlastně od loňska už ho hraju zase. Fotbal mám rád, dokonce ho sleduju víc než hokej.

Každopádně hokejky se zatím budete profesionálně držet dál, nebo chystáte nějakou změnu sportovního odvětví?

(směje se) Ne, nepřepokládám, že bych v tomhle směru něco měnil.

Uplynulá sezona byla z pohledu Znojma spanilou jízdou. Po rozhodnutí vrátit se z rakouských stadionů na české jste museli začínat ve druhé lize, ale hned na první pokus se vám povedlo vybojovat postup do Chance ligy. Předpokládám, že musíte být spokojený, nebo ne?

Jasně že jo. Trochu jsme si to my starší hráči naložili na záda a jsem rád, že nám postup vyšel hned první sezonu. Ono totiž držet dlouhodobě ve druhé lize takhle nadstandardní mančaft, to by bylo nereálné. Teď už se těším, až začne další sezona, a doufám, že nám to v první lize půjde. A že ve Znojmě bude chodit na naše zápasy hodně lidí.

Tomáš Svoboda (vlevo) ještě v dresu Chomutova v utkání proti Českým Budějovicím

Loni ve druhé lize jste zavítal i do Havlíčkova Brodu, jaké to bylo po tolika letech?

Pro mě moc příjemné, protože diváci v Kotlině mě hrozně hezky přivítali. Moc mě to potěšilo. Brod sleduju celou dobu. A teď doufám, že Míra Třetina s Lukášem Endálem tam hokej pořádně narovnají, aby nabral znovu ten správný směr.

Vraťme se ale zpátky k exhibici ve Štokách, prozradíte, na které bývalé spoluhráče z HC Rebel Havlíčkův Brod se nejvíc těšíte?

To se takhle nedá říct, nechci jmenovat jen jednotlivce. Já se prostě těším, že si všichni společně užijeme parádní sobotu. A opravdu jsem moc rád, že Pepa Partl (bývalý kustod HC Rebel), který celou akci pořádá, do toho šel. Zariskoval a povedlo se mu sehnat lidi ze všech koutů republiky. To je super.