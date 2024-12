V derby jsme dominovali, ale zase nám chyběl kousek, litoval vsetínský Šmerha

Cítili jste, že vám od začátku jezdí lépe nohy než Zlínu?

Herně nám to jde skoro každý duel. Řekl bych, že přehráváme všechny soupeře, ale v zápasech, které prohrajeme, nám něco chybí – produktivita, nebo zbytečně faulujeme a¬dostaneme gól v oslabení.

Speciálně v derby vás trápí i zlínský gólman Daniel Huf, že?

Chytá výborně, co dodat. Ale máme tak kvalitní tým a kvalitní útočníky, že bychom si s tím měli umět poradit a z těch tří zápasů alespoň jednou vyhrát.

Několikrát jste do něj zajeli. Byla to taktika?

Tak to nebylo. Chtěli jsme chodit před bránu, akorát on si hodně vyjíždí na střely a pak to vypadá, že jsme se na něj všichni vrhli.

Užil jste si skvělou kulisu vyprodaného utkání?

Každé derby, které jsem tady zažil, bylo neskutečné. Zápasy jsou vyrovnané. Všechny skončily v prodloužení nebo na nájezdy. Je vidět kvalita obou týmů. Nám chybí jeden článek, abychom to dotáhli do vítězného konce.

Derby okořenily tři bitky. Co jste říkal, že se do sebe pustili i¬hračičkové Holík s Klhůfkem?

Myslím si, že Holas přijel zezadu na Klfa jako druhý do souboje. Ale to patří k hokeji. Čím více se bude blížit play off, tím bude šarvátek více.

Nastoupili jste ve žlutých dresech. Zelenou venkovní sadu jste zapomněli doma?

Netuším. Na rozbruslení jsme si všimli, že oba týmy jsou ve žlutém. Čekali jsme, jestli třeba nevytáhnou vánoční.

Je Zlín silnější než loni?

Určitě. Pár zápasů jsem proti němu odehrál za Slavii. Ne nadarmo jsou první. Nechci kecat, ale loni byli v¬této fázi sezony snad sedmí. Kdo skončí první, bude mít v play off výhodu.