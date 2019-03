Musíme se víc tlačit před bránu, má jasno brodský Semrád

„Určitě nic nevzdáváme, šance pořád je,“ ujišťoval šestadvacetiletý hokejista BK Havlíčkův Brod.

V čem vás zatím Moravské Budějovice přehrávají?

Hlavně na rozdíl od nich nedáváme góly. Nejsme dostatečně důrazní před brankou. A myslím, že taky v osobní statečnosti nás Morávky zatím v obou zápasech předčily.

Podle trenéra žihadel Augustina Žáka jste přitom byli ve druhém utkání první dvě třetiny lepší...

Oba zápasy se vyvíjely hodně. Zase jsme prohrávali a pak už tak moc chceme dát gól, i za cenu rizika, že nakonec sami inkasujeme. A je hotovo. V tom je ten zásadní rozdíl.

Co tedy bude potřeba udělat ve třetím souboji, aby z toho nebyl poslední zápas sezony?

Potřebujeme prolomit smůlu. A zase budu opakovat to, že se musíme víc tlačit před bránu soupeře. Prostě ten puk za čáru nějak došťourat. Jakkoliv.

Což o to, takhle na první poslech to zní poměrně jednoduše...

A taky jsem zapomněl říct, že musíme konečně vést. Abychom pořád nemuseli jen dotahovat. Z toho totiž potom pramení naše největší chyby.

To znamená...

(skočí do řeči) Prostě na ně vletět, v první třetině jim dát tři góly a bude to dobrý.

Zatím oba zápasy měly skvělou kulisu. Ať už se hrálo v Kotlině, nebo v Moravských Budějovicích. S tím asi musíte být spokojeni. Nebo ne?

Jasně, je to super. Poděkování patří všem fanouškům. Věřím, že si sérii užívají stejně jako my. I když bohužel zatím víc ti z Moravských Budějovic.

Překvapila vás něčím žihadla? Nebo jste podobně těžkou sérii očekával?

Přesně tak, čekal jsem to. Oni mají svoji hru postavenou na tom, že za ně hrají velcí hráči. Zkušení. Umí si pohlídat zmiňované souboje před brankou.

Z brodských obránců jste nejzkušenější, kolem sebe máte samé mladíky. Snažíte se je nějak usměrnit?

Já si myslím, že se s tím kluci zatím perou solidně. Hlavně tahle série není o jednotlivcích, my musíme zabrat jako tým.