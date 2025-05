Draci skončili v základní části pátí a jejich cesta se zastavila až ve čtvrtfinále, když podlehli Havířovu – pozdějšímu finalistovi – 1:3 na zápasy. „To už byl nadplán, ale byla to vyrovnaná série. Ve druhém utkání za stavu 1:0 na zápasy pro nás jsme vedli, to kdybychom dotáhli, mohli jsme klidně postoupit. Ale i tak velká spokojenost se sezonou, v podstatě jsme ani v průběhu roku neměli nějakou větší krizi,“ říká šumperský trenér Tomáš Sedlák.

„Nevím, čím to bylo, ale s loňskem se to fakt nedá srovnat. Kluci jsou zase o rok starší, vhodně jsme doplnili tým, pomáhala nám i spolupráce s Prostějovem, který nám poslal pár hráčů z první ligy na střídavé starty,“ zamýšlí se Sedlák. „Možná jsme si ale na sebe upletli bič,“ směje se.

Podobně úspěšně vnímal minulý ročník i ředitel a majitel klubu Vladimír Velčovský. S koučem byl spokojený, a proto uplatnil opci, která Sedláka udrží na trenérské lavici minimálně další sezonu. Útok na návrat do první ligy? Ještě ne tak úplně. „Sportovně chci klub posunout do semifinále či finále druhé ligy,“ prozradil Velčovský klubovému webu.

„Vždy, když se pana Velčovského zeptám na první ligu, podívá se na mě s velkýma očima a začne se smát. Nechci mluvit za něj, ale prioritou je teď klub stabilizovat, propojit fungování s mládeží, pak je možné postupovat do první ligy. Chceme vychovávat hlavně naše odchovance, ať šumperští kluci hrají před šumperským publikem. Jo, vždy se to musí doplnit třeba i z jiných koutů republiky, ale první liga dnes nejde hrát bez velkých peněz, cesta odchovanců je tak vždycky výhodnější,“ má jasno kouč. „Každopádně, vždy se chcete posunout i sportovně,“ dodává.

Podle šéfa Velčovského jde očekávat, že většina kádru zůstane pospolu. „Můžu prozradit, že odejde Milan Ostřanský a Adam Polách. Jinak velké odchody nebudou, kádr chceme jen vhodně doplnit. Snažíme se ho nechat po kupě, tým chceme skládat hlavně z kluků z kraje,“ nastínil trenér Sedlák. Případné posily je prý nyní snazší do Šumperku nalákat, a to díky dobré sezoně, kterou Draci prožili.

„Velkou motivací je díky městu Šumperka úžasné zázemí, které nám mnozí závidí, což je dobrý předpoklad pro rozvoj a činnost klubu,“ shrnul Velčovský.

Vladimír Velčovský

„Zázemí máme krasné, novou šatnu, posilovnu, rozcvičovnu, saunu, televize... Ale jen kvůli tomu sem kluci nepůjdou, nicméně zase se chceme sportovně posunout a to je lákadlo, stejně jako naše výkony. Kdybychom měli špatnou sezonu, moc lidí sem jít chtít nebude,“ myslí si Sedlák.

Příští rok jej čeká těžká šichta, neboť z první ligy sestoupil Prostějov, jenž letos se Šumperkem úzce spolupracoval. „Do toho nepostoupil Havířov, jde očekávat, že týmy Hodonína a Opavy, které hrály ve skupině poražených, posílí, protože nebudou chtít hrát pořád dole, takže konkurence bude vysoká,“ cítí Sedlák.

Majitel: Být slabší povahy, musím si to hodit

Šumperský celek se v předminulé sezoně musel po pádu z první ligy transformovat, hráči přestali být hokejisty na plný úvazek. Letos už v tomto poloprofesionálním nestavení nespatřoval trenér Sedlák žádný problém.

„Předminulý ročník se s tím kluci museli popasovat, v uplynulé sezoně to nebyl žádný problém. Naopak mi to přijde výhodnější. Klukům to víc vyhovuje, studují nebo mají úvazek jinde, takže mají dva platy, navíc pořád z hokeje - z práce, co je baví. Druhá liga je náročná, ale jde to skloubit. Nemáme problém hráče uvolnit, ale moc to nebylo potřeba. Snad jen Martin Novotný vynechal pár zápasů, protože je učitel a musel odjet na lyžařský kurz,“ pojmenovává trenér nástrahy druholigového hokeje.

S tím se samozřejmě pojí i ekonomická kondice šumperského klubu. „Nestěžuji si, ale může to být lepší. Podpora municipalit lehce stagnuje. Několik partnerů klubu snižuje či ruší podporu. Rozhodující položkou jsou mandatorní a provozní výdaje na hráče. Pokud bych byl slabší povahy, tak si to musím hodit, nicméně průběh každé sezony ukáže, že to nakonec zvládnu. Limitujícím faktorem je nikomu nedlužit,“ sdělil Velčovský.

Na trenérské lavici si šéf Draků ponechá i asistenta Radka Fischera, což kvituje i hlavní kouč Sedlák, jenž s plnohodnotným trénováním začal teprve v minulé sezoně. „Já jsem strašně moc emotivní, takže je pro mě někdy těžké být v klidu. Od toho tam mám právě klidnějšího Radka,“ usmívá se kouč.

Trenér šumperských Draků Tomáš Sedlák je na lavičce týmu druhým rokem.

„Žádný učený z nebe nespadl, proto se chci pořád učit. Je to jiná pozice, než na kterou jsem byl celý život zvyklý, ale strašně mě to baví. Nejsem takový, že co řeknu, to musí striktně být a ostatní, ať se klidně staví na hlavu. S kluky se snažím všechno probírat, zajímají mě jejich názory, co jim vyhovuje, co jim naopak nesedí. Trenéřina je neustálý zápřah na hlavu, furt přemýšlíte, zvlášť po prohře. Nicméně mě to baví, jsem rád, že jsem naskočil rovnou ke chlapům. S tím, jaký jsem, nevím, jak bych zvládal dětské kategorie,“ vypráví Sedlák, bývalý dlouholetý hráč Šumperku.

V stále začínající trenérské kariéře se učí od zkušenějších jmen. „Dost jsme letos spolupracovali s Milošem Říhou z Prostějova, v rodině mám pak Kamila Přecechtěla. Snažím se vzít si od každého nějakou radu, ale zároveň si chci ponechat svůj rukopis. Když jsem hrával, myslel jsem si, že trénovat může kde kdo. Teď už vím, že to tak není,“ uzavírá šumperský trenér.

