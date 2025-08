„Trénoval jsem individuálně a čekal jsem na angažmá, které mi bude dávat smysl. V Jihlavě mě oslovilo jak jednání, tak cíle a ambice, jaké klub má,“ uvedl na webu Dukly Rachůnek.

Čtyřiatřicetiletý forvard nastupoval v extralize vedle Brna za Plzeň, Spartu, Olomouc, Karlovy Vary a Liberec. Odehrál celkem 652 utkání, v nichž vstřelil 131 branek a připsal si 210 asistencí.

Krátce působil také v Kontinentální hokejové lize v Novokuzněcku a Slovanu Bratislava. V národním týmu odehrál zlínský rodák 13 utkání, nyní má před sebou štaci v první lize.

„Chci se neustále posouvat a přesně tak chci pomoct i týmu se posunout ještě výš než loni. Momentálně se chci co nejvíce sehrát s ostatními, abychom byli připraveni na září. Cítím, že postup si přejí opravdu všichni, a my pro to uděláme maximum,“ doplnila nejnovější jihlavská posila.

Dukla v minulé sezoně vyhrála první ligu, ale v baráži o extraligu podlehla jednoznačně 0:4 na zápasy Olomouci. Nejvyšší soutěž hrál dvanáctinásobný mistr ligy naposledy v sezoně 2017/18.