Agent Krejčí o kauze Pirátů: Kanaďané říkají, že u nich by už někdo seděl ve vězení

„Mohlo by se stát, že to budeme za rok řešit znovu. Anebo to začnou praktikovat jiné týmy - a co pak budeme dělat?“ ptá se Krejčí, který v Chomutově zastupoval například Bretta Flemminga, Juraje Valacha nebo Justina Peterse.

Váš postoj ohledně „akce 30 procent“ se nezměnil?

Zaujali ho hlavně naši hráči. A nezměnilo se nic. Nenechají se zatlačit do úzkých a nechat se vydírat tím, že dostanou 30 procent, nebo nic. My jsme ochotni jednat o férové nabídce, tu jsem předložil dost jasně – třicet procent teď, zbytek na splátky na tři čtyři roky, aby to klub tolik nezatížilo. Pokud nějaký tým nemá po dobu čtyř let na placení 166 tisíc měsíčně, čímž by umořil dluh, nebo to nechce, nemá na to asi dostatečné finanční prostředky a možná bude lepší, aby hokej nedělal.

Dostali jste od klubu cejch těch, kteří dohodu zablokovali.

To se občas stává, že někdo dostane nějaký cejch. Neblokuje to naše agentura, ale hlavně hráči, kteří mají právo na svobodné rozhodnutí. A já se jim nedivím. Každému jsme řekli, ať se rozhodne sám. Kanaďané to vnímají tak, že v Severní Americe by už dávno byl někdo ve vězení a tým by nehrál. Minulý rok už udělali ústupek, kdy podepsali splátkové kalendáře, ale podepsat to nechtěli. Víme, že teď bude hodně hráčů, kterých se to týká, na nás naštvaných. I jejich rodin. Chápeme to. Ale časem si všichni uvědomí, že to bylo ku prospěchu všem. Takhle zadlužit nějakou společnost, to se dělo po sametové revoluci. Tehdy se páchaly podobné věci. Kde to jsme?

Cítil jste tlak na vaše hráče, aby se chovali solidárně s ostatními?

Pan Badinka (šéf zapsaného spolku Piráti Chomutov) se mě snažil dostat lehce pod tlak už v pátek, kdy mi napsal zprávu, že mám čas na „akci 30 procent“ do pondělních 12 hodin. A pokud nekývneme, že jasně označí viníka, kdo za to může. Napsal jsem mu, ať jde s pravdou ven, že s tím nemáme problém. Že postoj hráčů se nezmění. Pan Badinka se ohrazuje 90 procenty domluvených hráčů, ale nemá jediného podepsaného, protože žádnou dohodu nikdy neukázal. A já jsem ho několikrát vybízel, že chceme vidět, co hráči mají podepisovat. Ale s tím měl očividně problém. Víme, že Tomáš Svoboda a Dominik Tejnor postoupili své pohledávky jednomu hokejovému klubu a ten se s Piráty taky nedomluvil na vyřešení situace. Po Chomutovu vyžadoval proplacení pohledávky ve výši sto procent, anebo nějaká hráčská práva za třicetiprocentní cenu. A na to Chomutov taky nepřistoupil. Takže nejsme jediní, těch hráčů je více. Jen se to hodilo Chomutovu a možná i hráčské asociaci na někoho to svést.

Nabídku na uhrazení 30 procent předložila skupina investorů v čele s bývalým brankářem Martinem Altrichterem. Tvrdíte, že za 4 miliony korun se může dostat k hráčským právům třeba za 30 až 40 milionů.

Nevím, jestli to je skutečně pan Altrichter, jestli se něco změnilo, nebo ne. Takhle to bylo panem Badinkou řečeno minulý týden. Záleží, komu bude prapůvodní zapsaný spolek půjčovat hráče. Nevím, jak to tam s právy na hráče je, tohle jsem jen slyšel a nemůžu potvrdit, že to stoprocentně pravda je. Nechci je špinit, ale nejspíš to tak bude. Tu informaci jsem dostal od jednoho člena, který byl letos ve výboru. Kdyby zůstali v 1. lize, tabulky se jim nezmění. Pokud spadnou do kraje, nevím, jak se k tomu postaví svaz. Jestli budou mít rok hájení, jako má podle směrnic třeba Kladno po sestupu z extraligy. Ovšem tady podle mě nejde o klasický sestup, ale o krach klubu. Osobně bych žádné hájení nedával a nechal bych hráče za tabulky, jaké jsou v kraji. V tom případě by na tom mohli chomutovští hráči vydělat, že se domluví s nějakými týmy, převedou si práva sami na sebe a zbaví se různých hostovaček, prodejů.

A kolik vaši klienti můžou získat od akciové společnosti Piráti Chomutov přes insolvenční řízení?

Víme všichni, že tam toho moc nebude. Na druhou stranu se budeme snažit rozklíčovat, na koho byla licence, na koho byli hráči, proč byli na zapsaný spolek, který údajně na rok, podotýkám údajně, jejich práva propůjčoval. Už tohle mi přijde trošku jako cílený podvod, když vím, že společnost je předlužená. Nějakou strategii vzhledem k insolvenčnímu řízení mám, ale nebudu ji předem prozrazovat.

Mají splátkové kalendáře vůbec smysl?

Záleží na obou stranách. Když někdo bude chtít splátkový kalendář podepsat, ať ho podepíše. Kdyby ho hráči loni nepodepsali, tak už to padlo a svým způsobem by byl klid a neřešilo by se to letos. Ale spíš si myslím, že by do hokejových subjektů, kterým se kvůli licenci musí dluhy uhradit, měli být zahrnutí i dodavatelé a jiné společnosti, které mají s hokejem co do činění a bez nichž by klub nemohl fungovat. A ne jen hráči a trenéři. My jako agentura do toho taky nejsme zahrnutí, přitom platíme svazu každý rok licenci.

Kolik vašich hráčů odmítlo dohodu?

Jmenovat je nechci, hráčů je víc. Vím i o hráčích, kteří nejsou od nás a podepsat jim to nechtějí už z důvodu, že Chomutov by z ušetřených peněz postavil konkurenceschopný tým a mohl by se v 1. lize zachránit na úkor jejich nových zaměstnavatelů. A třeba Tomáši Pitulemu nebo Nicolasu Hlavovi se do neděle nikdo neozval, o ničem nevěděli. Ráno jsem obdržel výpis od jednoho hráče, který dostal 30. června z Chomutova platbu ve výši jeho základní měsíční odměny bez bonusů. Vypadá to na lednovou platbu. Někomu tedy nejspíš leden zaplatili a někomu ne. Údajně těch hráčů mělo být víc. Jde o ty, kteří měli pokračovat dál. Ten dotyčný hráč měl podepsat novou smlouvu na nižší peníze, tomu ta částka neodpovídá, naopak to odpovídá části smlouvy, co měl minulý rok. Neměřili všem stejně.