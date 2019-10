Kurz 430, že dá gól. A on ho dal. Sázejícím tak vystřelil desítky tisíc

Sázková kancelář Tipsport totiž před utkáním 11. kola Chance ligy Třebíč – Kadaň vypsala na to, že se do listiny střelců zapíše právě i Koblížek, abnormálně vysoký kurz 430. Což se okamžitě stalo lákadlem pro řadu sázejících.

„Já o tom nevěděl, ale najednou mi od cizích lidí chodily zprávy, ve kterých mi přáli, ať se mi daří,“ svěřil se hráč Chomutova, který letos v Kadani vypomáhá. „Vůbec jsem netušil proč.“

Zjistil to až po zápase, ve kterém jeho tým prohrál na Vysočině 3:5. A v němž se skutečně trefil. Jeho chvíle přišla v 53. minutě, kdy snižoval na 3:2. „Byl to šťastný gól. Ale platil,“ prohlásil útočník.

Tomáš Koblížek

Klienti sázkové kanceláře sice na jeho úspěch sázeli jen relativně malé částky, ovšem i ty jim ve finále přinesly hodně příjemnou výhru. Například za sto vsazených korun brali 43 tisíc.

„Taky jsem si chtěl vsadit, ale už jsem to nestihl,“ litoval jeden z těch, co zareagoval pozdě. „Slyšel jsem od kámoše, že někdo vsadil i šest set. Tak to už bral slušný balík,“ přidal se další.

Zmiňovaná sázková kancelář začala výhercům vyplácet peníze ještě ten večer. Její mluvčí Václav Sochor však přiznal, že vypsat takový kurz rozhodně nebyl záměr.

Tiket, že dá Tomáš Koblížek gól.

„S ohledem na jeho výši, která je na první pohled mimo standardní kurzové hodnoty na střelce v hokejovém zápase, se očividně jednalo o chybu v technickém zadání kurzu do systému,“ uznal. „Chybu jsme brzy zaznamenali a kurz stáhli z nabídky. Několik sázek s tímto kurzem však bylo vsazeno a výhry vyplácíme,“ doplnil.