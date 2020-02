Kanonýrem derby byl Jiránek: První dva góly nás uklidnily

„Samozřejmě jsem za to rád,“ usmíval se osmadvacetiletý forvard po zápase. „Po dlouhém zranění jsem se do toho nějak dostal. Snad to bude zápas od zápasu ještě lepší a lepší,“ přeje si.

Důležitý krok za úspěšným výsledkem udělal domácí celek už ve druhé minutě, kdy se dostal do vedení. „Oproti minulému utkání jsme dobře začali hned od první třetiny,“ pochvaloval si Jiránek, který ve druhé části zvyšoval na 2:0.

„Úvodní dva góly nám pomohly, trošku jsme se uklidnili,“ všiml si zkušený hráč, který střelecký účet uzavřel gólem při power play. „Dobře jsme bruslili, napadali a k ničemu je moc nepustili,“ řekl.

Úsilí spoluhráčů ocenil i brankář Jan Brož. „Kluci to odehráli fantasticky z obrany,“ ocenil gólman, který byl i díky čistému kontu vyhlášen jihlavským hráčem utkání. „Nula je vždycky odměna za práci, kterou děláme,“ pochvaloval si.

Na to, jestli se mu podaří neinkasovat ani jednu branku, prý během závěrečné třetiny raději nemyslel. „Nechci se na to zaměřovat. Vždy když to takhle bylo, kouknul jsem se na čas a říkal si, kolik minut je do konce, nikdy to nevyšlo. Nějaký gól jsem pak dostal, třeba z odraženého puku,“ prozrazuje.

Nula proti rivalovi, za kterého v sedmé a osmé třídě chytal, však potěšila. „Je to derby. Fanoušci to oslavují a i my to taky vnímáme jinak,“ připustil. „Kvůli atmosféře je to výjimečný zápas,“ dodal Brož.