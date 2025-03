Jáchym podle Luňáka rozvracel kabinu. Svatej nejsem, říká hráč. U rivala našel klid

I takový dokáže být hokej.

„Sestup Prostějova ve mně nějakou extra emoci nezanechal. Mám tam spoustu dobrých kamarádů a vzpomínky, jak jsme udělali historickou sezonu a dvakrát po sobě došli do semifinále. Já jako nestřelec jsem to vystřelil. Mám tam kamarády, se kterými jsme stále v kontaktu. Ale před sezonou jsem trošku očekával, že to od Prostějova bude letos průs...,“ říká pro MF DNES útočník přerovských Zubrů.

O co vůbec šlo? Na předsezonní tiskové konferenci prohlásil Jaroslav Luňák, šéf prostějovských Jestřábů, u nichž Jáchym strávil tři sezony a patřil k nejproduktivnějším hráčům týmu, že právě on zničil kabinu.

„Neskutečně trpí pocitem, že je absolutně nejlepší a bez něj to nejde,“ řekl Luňák s tím, že Jáchym kvůli zranění nedosáhl na prémie a dostal se tak do finančních problémů. „Pak přestal dodržovat pravidla a vyvrcholilo to tím, že nepřišel na poslední zápas, protože zaspal,“ zlobil se šéf Prostějova.

Jáchym po složitém vyjednávání nakonec oblékl dres Přerova, velkého rivala, a reagoval: „Výhoda je v tom, že s kýmkoliv mluvím, dobře pana Luňáka zná a obrázek si už udělal sám. Všichni vědí, jaký je. Je to vlastně spíš jeho problém. O panu Luňákovi neslyšíme poprvé ani naposledy. A že jsem rozvraceč kabiny? S kluky v Přerově jsme se tomu jen zasmáli.“

Podle útočníka za slovy prostějovského šéfa stojí neochota Jáchyma podepsat u Jestřábů nový kontrakt. „Hledal jsem něco nového. Odmítl jsem první nabídku a zanedlouho mi pan Luňák volal, ať přijedu. Že mě čeká nová nabídka na další sezonu. Že budu první centr a že jdeme vyhrát ligu. A pokud odmítnu, že mi v tom případě napaří pokutu devadesát tisíc korun a k tomu, že zavolá do novin a zničí mi reputaci u všech klubů,“ upřesňuje rodák z Českých Budějovic.

Nakonec patrně udělal dobře, že v kádru sestupujícího celku nezůstal. Do Přerova jej přitáhla vidina fungující organizace. „Pozitivní reference, že vše funguje tak, jak má. Že se můžu plně soustředit na hokej, který je mojí prací, a neřešit to, co jsem musel řešit v Prostějově. To pro mě bylo klíčové. Chtěl jsem mít klid – a to klaplo,“ podotýká Jáchym.

Dnes už se někdejšími spory nezaobírá. „Hned po přestupu jsem se soustředil na svoji práci v Přerově. Vím, jak to celé bylo. Pro mě je dno, řešit to celé takhle. Tři roky byly super, a pak najednou chcete jít pryč, vyříkat si věci jako normální člověk, ale narazíte. Ano, taky jsem vždycky nebyl svatej, ale myslím, že se se mnou dalo všechno v pohodě vyříkat,“ tvrdí.

„Nebyl jsem herně ve své kůži“

Ač pochází z jižních Čech, na Moravě bydlí Jáchym už od šestnácti let. V kariéře si zahrál i čtyřicet zápasů v extralize, kromě Přerova a Prostějova oblékal dres Českých Budějovic, Vítkovic, Poruby nebo Frýdku-Místku.

Vítkovický Tomáš Jáchym v souboji s litvínovským Janem Ščotkou.

A i když zatím neví, kam jej nyní hokejový život zavane, připouští: „Už delší dobu bych si chtěl zkusit zahraničí. Ale chci říct, že i pokud v Přerově skončím, na všechny zdejší lidi okolo hokeje budu vzpomínat jenom v dobrém.“

O úplně povedeném angažmá se ovšem hovořit nedá. Zubři měli výsledkově nejhorší sezonu od ročníku 2016/17 a potřetí za sebou nedosáhli na top šestku soutěže, jež zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále Maxa ligy, což byl předsezonní cíl.

Následně putování Zubrů skončilo už v předkole. „Je to neúspěch,“ cítí Jáchym. „Tým se před sezonou hodně obměnil, byli jsme na hraně toho šestého místa. Být o dvě pozice výš, dívalo by se na to jinak. Takhle jsme skončili tak, jak předpovídaly predikce před sezonou.“

Jáchymova povedená nahrávka na gól Jakuba Zemboly:

První polovina sezony přitom přerovské fanoušky musela těšit. Zubři šlapali na paty favoritům první ligy, od konce října vyhráli osm zápasů z deseti. Pak ale přišel zlom.

„Silnější týmy to nakoply, začaly jít nahoru a nám se to nepodařilo zachytit. Zůstali jsme na tom stejném. A navíc nás začala trápit produktivita,“ povzdechne si Jáchym.

Tristní efektivita přinesla Přerovu i konec v předkole s Chomutovem. Ačkoliv zejména v prvním zápase byli Přerované lepším týmem, neproměnili jedinou šanci. „A oni dali takový šťastný gól z úhlu. V play off je to vždycky o prvním gólu. Nám se navíc dlouhodobě nedařilo góly dávat, byli jsme střelecky impotentní,“ uvědomuje si Jáchym.

Kvůli tomu už před play off ztratil Přerov hodně bodů. „Měli jsme to v hlavě. Nejde to vymazat, i když na to nemyslíte a snažíte se jít pozitivně do každého zápasu,“ říká Jáchym, jenž se u Zubrů usadil na pozici prvního centra a znovu dostál své pověsti nahrávače.

Sezonu zakončil s bilancí 24 bodů za čtyři góly a dvacet asistencí. V žádné sezoně v dospělém hokeji neměl Jáchym víc tref než gólových přihrávek. Nejvíc se mu dařilo před třemi lety v Prostějově, kdy za 58 zápasů stihl hned 52 bodů (14+38).

„Já to tak mám odmala,“ směje se Jáchym. „Vždycky jsem hledal někoho jiného, i když jsem měl střílet. Je to o chemii, o různých detailech. Ale v Přerově mi to moc nevycházelo,“ přiznává. „Z individuálního pohledu se sezonou určitě nejsem spokojený. Začátek byl dobrý, pak jsem se ale trápil. Byl jsem zvyklý na něco jiného, snažil jsem se přizpůsobit, ale nešlo mi to. Nebyl jsem herně ve své kůži,“ bilancuje.

Derby letos nemělo šťávu

Tak či onak ale zakončil sezonu jako nejlepší nahrávač svého týmu a jako čtvrtý nejproduktivnější Přerovan. V hlavě má i návrat domů do jižních Čech, pracovní nabídka je ale v tomto regionu malá.

„Snad leda že by Tábor postoupil do první ligy,“ zamýšlí se. „Zatím nemám děti, takže to nijak řešit nemusím. Věřím, že až je budu mít, bude to něco jiného,“ tuší Jáchym.

A poslední ohlédnutí za Prostějovem? „Myslím, že derby Přerova a Prostějova bude první lize chybět. Fanoušci tohle chtějí, baví je to. I já jako hráč mám tyhle zápasy rád. Ale musím říct, že tuhle sezonu mi to na ledě ani jako derby nepřišlo. Byl jsem z toho trochu zklamaný. Bylo to jaksi z obou stran slabší než v sezonách předtím,“ uzavírá.