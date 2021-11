Jihlavský Harkabus hrál ve Vsetíně na postu obránce. I tak skóroval

V sobotu sice hráli ve Vsetíně (porážka 2:4), ale nyní kvůli reprezentační pauze opět budou týden jen trénovat. Další bitva o body je čeká příští pondělí, kdy přivítají Porubu.

„Byli jsme v nějakém zápasovém tempu, navazovalo to na sebe. Teď se nám to trošku rozkouskovalo,“ usmívá se jihlavský útočník Tomáš Harkabus. „Ale nám se to možná týmově i hodí. Máme nějaké zraněné, nemocné, takže se dáme do kupy, potrénujeme a půjdeme do zápasů zase v plné síle.“

V sobotu přišla Jihlava o vítěznou sérii. Po pěti výhrách v řadě, během kterých vybojovala 14 z 15 možných bodů, se vracela s prázdnou ze Vsetína.

Prvoligový šlágr ovládl Vsetín, lídr prohrál v prodloužení, Sokolov pálil Zpravodajství z 19. kola první ligy

„Myslím, že jsme předvedli dobrý výkon, bojovný, plnili jsme, co jsme měli,“ vrací se k zápasu Harkabus. „Ani jeden tým neměl větší převahu, domácí byli asi trošku šťastnější. Dali tečovaný gól a v závěru do prázdné. To už byla loterie, museli jsme to zkusit,“ zmiňuje závěrečnou power play.

Duel se Vsetínem byl pro Harkabuse trochu neobvyklý, sedmadvacetiletého forvarda totiž trenéři postavili do obrany.

„Byli za mnou s tím, že když se nesežene žádný obránce, jsem první varianta. Já jsem si to v kariéře už párkrát zkusil, spočítalo by se to sice na prstech jedné ruky, maximálně třikrát čtyřikrát, ale nebylo to pro mě nic nového,“ usmál se.

„Věděl jsem to dopředu, nelámal jsem si s tím hlavu. I když to bylo proti Vsetínu, top týmu Chance ligy, takže jsem nevěděl, co od toho mám čekat. Ale nějak jsem se s tím popral, myslím si,“ říká skromně.

Nebylo však pochyb o tom, že ho čekají odlišné úkoly. „Zatímco útočníci mají za úkol vymyslet něco vepředu, dávat góly, obránci řeší hlavně práci v obranném pásmu, případně rozvinout útok,“ našel hlavní rozdíly. „Kluci z obrany, kteří ji hrají pravidelně, mi pomohli. Takže myslím, že to bylo v pohodě.“

A co víc - Tomáš Harkabus stihl i vstřelit branku. „Končila přesilovka, bylo to pár vteřin po ní. Tam většinou hraju falešného beka, takže se pro mě nic neměnilo,“ culí se. „Spadlo to tam. Taková šmudla, ale platila. Jen škoda, že jsme nepřidali další a nedovezli si nějaké body.“

Jihlava tak přišla o slušnou sérii. „Udělali jsme nějakou šňůru výher, nicméně obraz hry se nám ani tak úplně nedařil,“ všímá si Harkabus. „Posledními zápasy se to zvedá, tak doufám, že na to navážeme. A bude to lepší a lepší,“ přeje si.

Zda tomu tak bude, se fanoušci budou moct přesvědčit už příští pondělí.