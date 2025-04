Cíl už jsme splnili, říká před finále první ligy Čachotský. Vyzdvihl estonského šikulu

„Letošní série se Vsetínem byla strašně vyrovnaná, každý jednotlivý zápas. My jsme se snažili hrát náš hokej, samozřejmě někdy lépe, někdy hůř. Vždy se říká, že hrajete to, co vám soupeř dovolí,“ říká Čachotský. „Někdy jsme byli aktivnější my, někdy Vsetín. Ale nakonec jsme šťastnější my.“

Jisté je jedno: Dukla opět vsadila na osvědčenou zbraň. „Obrovskou bojovnost a obětavost, se skvělým Berym v bráně,“ pochvaluje si Čachotský.

Adam Beran. Pětadvacetiletý gólman se stal jedním z hrdinů série. „Chytil fantastickou formu, v těch důležitých momentech nás podržel,“ ocenil spoluhráče Čachotský. „My jsme se mu to snažili ulehčit tím, že jsme blokovali střely a čistili mu brankoviště. Ale od něj to byla skvělá práce. A doufám, že si to přenese dál,“ doplnil třiačtyřicetiletý forvard.

Jihlavský brankář Adam Beran se snaží dostat k puk v semifinálovém zápase se Vsetínem.

„Klukům děkuji za tu spoustu zblokovaných střel, dělali fakt dobrou práci,“ pochvaluje si Beran. „Proti Vsetínu, který má na první ligu fantastický tým, plný skvělých hráčů, jsme nemohli hrát nějaký útočný hokej. Museli jsme hrát srdcem, bránit. A myslím, že jsme to zvládli fantasticky.“

Vedle nestárnoucího matadora Čachotského, který je navzdory značně pokročilému věku aktuálně nejproduktivnějším hráčem (10 bodů) a zároveň nejlepším střelcem (7 branek), rychle „vyrostli“ také daleko mladší spoluhráči.

Hodně příjemným překvapením je teprve osmnáctiletý Maxim Burkov. Estonský forvard má po 11 zápasech play off na svém kontě 9 bodů za 4 góly a 5 asistencí.

„Je fantastický. Je neskutečné, co ve svém věku odvádí za výkony,“ pomyslně smeká před parťákem z prvního útoku Čachotský. „Už jsem v jednom rozhovoru řekl, že je to generační talent, který má na NHL. Záleží, jak s tím naloží,“ pokračuje jihlavský kapitán.

„On, i ve svém věku, ten hokej vidí,“ ocenil Čachotský. „Uvidíme, jakou dostane šanci. A když nějaká přijde, jestli ji dokáže chytit za pačesy. Musí tomu jít naproti svou prací, ale mít i trochu štěstí.“

Právě Burkov se podepsal pod výhru Dukly v rozhodujícím sedmém zápase dvěma parádními přihrávkami. Góly připravil Marcelu Štefančíkovi a také Čachotskému.

„Dal mi to parádně,“ usmál se Čachotský, který při gólu na 2:1 z pohledu Dukly nestřílel z první. „Chtěl jsem si to zpracovat a hned vystřelil, ale odskočilo mi to od hole,“ popsal problémy s nerovným ledem. „Naštěstí jsem to ještě stihl. Zaplaťpánbůh za to!“

Jihlava se po páteční porážce 1:4 v šestém zápase dočkala vytoužené čtvrté výhry v sérii v rozhodujícím sedmém duelu.

„Samozřejmě, bylo to fyzicky strašně náročné, hráli jsme na sedm zápasů,“ uznal Čachotský. Zároveň však připustil, že finálovou sérii by to nemělo ovlivnit. „Zlín měl odehráno jen o jeden zápas méně, takže by to neměl být diametrální rozdíl.“

Podobně jako v semifinále bude při finálové sérii tlak většího očekávání na straně soupeře. Vždyť Zlín má jasný cíl: probít se do baráže a v ní následně přes Olomouc oslavit návrat do extraligy.

„Když to řeknu tak: my jsme si splnili cíl už tím, že jsme ve čtvrtfinále postoupili přes Třebíč a že jsme hráli semifinále,“ připouští Čachotský. „Ale každý sportovec chce vždycky vyhrát. Nás teď čeká finále a v tom budou chtít uspět oba týmy.“