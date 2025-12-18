„Respekt si člověk získá prací, ne věkem,“ tvrdí držitel doktorátu na katedře kinantropologie, který se na trenéřinu vrhnul už ve dvaadvaceti letech. Vyroste z něj po vzoru zlatého Rulíka zlatý Slavíček?
Čím vás Rulík inspiruje?
Radim je pro mě jedním ze vzorů, protože je trenér, který za sebou nemá profesionální hráčskou kariéru. Tedy to samé co já. Prošel si trenérskou cestou od mladých let až k titulu mistrů světa v Praze. Osobně jsem ho poznal, když jsem byl v pozici asistenta trenéra u české reprezentace U19.
Když jsem se podíval na soupisku Litoměřic, přišel jsem na to, že šestnáct kluků jsem měl v juniorce a se sedmnáctým jsem v juniorce hrál zase já.