Starším hráčům ukážu, že si na nic nehraju, říká trenérský benjamínek Slavíček

Ondřej Bičiště
  12:35
Jedenačtyřicátník Jakub Klepiš by mu mohl dělat staršího bráchu, ale šéfovat veteránovi a mistrovi světa z Německa 2010 bude v hokejových Litoměřicích o deset let mladší trenérský zelenáč Tobiáš Slavíček. V prvoligovém Stadionu zažívá své první angažmá u dospělého týmu, nahradil tu Jaroslava Nedvěda, jehož si vytáhla do extraligy partnerská Sparta.
„Věk si uvědomuji, je potřeba si ke starším hráčům najít cestu. Je to o lidských vztazích a charakteru, musím jim ukázat, že jsem tu pro ně a na nic si nehraju,“ rozpovídal se pro klubový web Slavíček.

Dřív vedl sparťanskou akademii, působil u juniorky Sparty a byl asistentem kouče u reprezentace U19. V Litoměřicích teď utvořil rovnocennou trenérskou dvojici se zkušeným Danielem Tvrzníkem.

„Moc se těším na spolupráci s ním. Stadion vykopl sezonu skvěle, tak doufám, že to tak půjde dál,“ přeje si nováček v realizačním týmu Litoměřic. Za sebou má už i povedenou premiéru, Stadion zdolal Zlín 3:2 a drží se na druhém místě, dva body za lídrem Slavií. „Byl to skvělý týmový výkon od začátku do konce. Obětavost, soudržnost a nasazení,“ chválil Slavíček po vítězném debutu.

Litoměřická kabina na něj zapůsobila. „Vypadá to, že je tu zdravá parta, která drží pospolu. Tomu odpovídají i výsledky a začátek sezony.“

Veterán Klepiš je v týmu spíše rarita, mužstvo tvoří především mladí hráči. Slavíček se s mnoha z nich potkal v době, kdy šéfoval akademii Sparty. „Při mém rozhodování, zda jít do Litoměřic, hrálo velkou roli, že ty kluky znám. Vím, co od nich můžu očekávat, a zároveň oni vědí, co můžou očekávat ode mě.“

Tobiáš Slavíček, nový trenér hokejových Litoměřic v první lize, s ním jeho kolega Daniel Tvrzník (vpravo).

Trenérský benjamínek není ten typ, co v šatně rozkopává odpadkové koše a jeho křik se rozléhá po celém stadionu. „Nepovažuji se za přísného trenéra. V juniorce se mi to občas stalo, že jsem se naštval. Většinou šlo o neodpovědné chování vůči týmu a nedisciplinovanost,“ popisuje kouč, co ho dokáže vytočit.

Když pracoval v tandemu, vždy býval ten klidnější. „Já jsem většinou pracoval s trenéry, kteří byli výbušní. Oni byli ti, kteří přilítli do kabiny. Já se spíš snažím hráče nabudit, nejsem ten typ, co řve,“ ujišťuje kouč.

V Litoměřicích to zatím ani není potřeba, tým šlape. „Všechno jede, není potřeba do toho zasahovat.“ Víc ukážou další bitvy, Stadion hraje ve středu i v sobotu doma s Třebíčí a Frýdkem, pak ho čeká hit na Slavii.

