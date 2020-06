Těšetický zázrak z rybníku. Hokej jsme asi docela uměli, vzpomíná Vilímec

Čtyři sta let se v Těšeticích vařilo pivo a prý znamenité. Podobnou úroveň měl po válce i místní hokejový oddíl, kde kromě dospělých fungoval i dorostenecký a žákovský tým. Hrávalo se na pivovarském rybníku, a když byl ještě slabý led, nastříkala se plocha ve vedlejší mělké prohlubni.

Pivovar stále stojí, ale už půl století nevaří. Hokejový oddíl se dávno rozpadl, jen rybník pravidelného obdélníkového tvaru jako dělaný na hřiště je tu stále. „Na zápasy tu bývaly takové malé mantinely a hrálo se podélně, takže tady bývaly branky,“ ukazuje ze břehu 86letý František Vilímec, patrně jeden z posledních žijících hráčů Sokola Těšetice.

Jak jste se dostal k hokeji?

Jsem z Topolan, to je kousek. Býval tam rybníček, kde jsme jako děti vždycky bruslily. Také se v zimě stříkalo kluziště na školním hřišti a s klukama jsme tam hrávali mezi sebou. Žádná soutěž tu ale nebyla. Nějak si mě ale všimli v Těšeticích.

Kde se vůbec vzal nápad založit v Těšeticích oddíl?

To nevím, ale pamatuji, že hokej vedl nějaký Vraťa Frébort, který byl zároveň předsedou JZD. Do dorostu jsem přišel někdy koncem čtyřicátých let, a když mi bylo kolem osmnácti, takže v roce 1952, mě vzali do mužstva. A v té době se tu hrávala i druhá nejvyšší soutěž.

To musela být velká sláva.

Největší událost byla, když jsme tu hráli proti pražským 1. ČLTK a LTC i se slavným Vladimírem Zábrodským. Bylo to tedy jen přátelsky a dostali jsme asi dvacet gólů.

Vždycky jen na rybníku?

Nejprve na rybníku, ale později už to nešlo, museli jsme na stadion do Olomouce, tehdy byl ještě dřevěný. Jenže tenkrát nebyla auta, takže abychom mohli trénovat, přistavili vždycky ve čtyři ráno traktor, za ním vlečku vystlanou slámou a tak jsme jezdili. Do šesti jsme mohli trénovat, každá minuta byla drahá.

Co se vám ještě vybaví?

Hlavně spoluhráči. Od nás z Topolan tam byl ještě Valenta, šikovný střelec, a také brankář Psota. Prokeš, ten měl v Těšeticích hospodu Na rozcestí a ta je tam pořád. Druhý brankář Josef Prachař, Švéda, Miloš Kolísek, Rosťa Loníček z Ratají, ten se mnou později hrával za Olomouc. A jako vedoucí Frébort, který pak bohužel skončil tragicky, zasypalo ho obilí.

Jak vypadaly zápasy?

Koukat se chodili nejen lidé z Těšetic, ale i z Ratají, Vojnic a dalších vesnic. Byli jsme jediný klub v okolí a na zápasech bývalo i tři sta diváků. Výsledky ale už nevím, hrávali jsme s Přerovem, Prostějovem a dalšími. Ale také jsem měl přestávku, chodil jsem totiž na Zemědělskou školu, kde jsme také měli družstvo a hrávali kraj, a dokonce ho vyhráli. Po dvou letech nás ale dvaapadesát ze školy vyhodili, protože jsme všichni byli větší zemědělci a měli jsme víc než patnáct hektarů.

Komunistický režim vás označil za kulaky?

Tak. Hospodářství jsme měli v Topolanech, třicet hektarů bylo našich a dalších deset jsme si pronajímali od rodiny. Ale já jsem se bolševiků nikdy nebál. Tenkrát ale, když nás vyhodili, jsme za trest museli jít na zkrachovalý zámek do Vlčic u Javorníku, kde jsme dřeli za pár korun jako dělníci. Takže jsem měl nějakou pomlku, ale pak jsem se zase vrátil a hrál až do vojny.

Poslední stopa o Sokolu Těšetice je ze sezony 1955/56, kdy hrál 2. ligu a za celou sezonu získal jeden bod po remíze 6:6 s Prostějovem. Dál už ve statistikách není. Proč hokej skončil?

Asi už nebyly peníze. Postupně se hrály už jen nějaké přáteláky a pak oddíl zanikl. Ale nevím, nebyl jsem u toho, tou dobou jsem byl na vojně.

Vy jste s hokejem taky přestal?

Kdepak. Narukoval jsem do Děčína k pétépé (pomocné technické prapory určené pro lidi nepohodlné režimu - pozn. red.), ale stanoviště jsme měli i v Chomutově a mohl jsem tam hrát. Nedopadlo to ale dobře. Jednou šli ostatní pétépáci do hospody, pobili se tam s druhou partou vojáků. Já tam sice přišel až potom a pomáhal uklízet, ale přijela to vyšetřit lítačka (vojenská policie - pozn. red.), a když v klubu zjistili, že jsem u toho byl, řekli mi, že už nemůžu pokračovat. Po vojně jsem se vrátil do Olomouce.

A začal hrát za Spartak Moravii?

Tehdy ještě ne, musel jsem najít práci. Nejdřív jsem byl zaměstnaný v TOS Olomouc na vrtačce. Za měsíc ale přišel mistr a říkal: „Pane Vilímec, je mi to blbé, ale komunisti si nepřejí, abyste tu byl.“ Tak jsem byl zase bez práce. Pak jsem v železárnách vyklápěl odpad u pece. Naštěstí jsem se přes známé profesory dostal do Výzkumného ústavu v Rapotíně. Seznámil jsem se tam se svou budoucí manželkou a tehdy mi také zavolal kamarád Květoš Střída, ať jdu za ním hrát do Hradce Králové.

Na nedatované fotografii těšetických hokejistů třetí zleva Florian Střída, pozdější legenda Pardubic. „Brankář uprostřed je Švéda, vedle něj vlevo Prachař,“ poznal spoluhráče František Vilímec.

Florian Střída, legenda Pardubic a hokejista, který to z Těšetic dotáhl nejdál.

Byli jsme kamarádi, chodili jsme spolu do stejné třídy na Zemědělskou školu. Říkalo se mu Tíťa a v Hradci se oženil. Tak jsme šli s manželkou za ním a tři sezony jsem tam odehrál. Akorát byl tehdy nedostatek bytů, Tíťa býval tenkrát ve sklepení, kde měl udělaný krásný byt. My jsme celou dobu museli bydlet na hotelu, ale nijak nám to nevadilo. Pak jsem byl ještě jeden rok v Pardubicích, ale už mě to táhlo do Olomouce. Od roku 1962 jsem hrál za Moravii.

Tam jste kariéru zakončil?

Za Moru jsem odehrál ještě deset let, do důchodu jsem šel ve čtyřiceti. Znovu jsem si zahrál i proti Zábrodskému, dokonce mě tenkrát po zápase pochválil a začal smlouvat, jestli nechci jít hrát do Prahy, ale to už tenkrát nebylo LTC.

Na jakém postu jste hrál?

Útok, pravá strana, jsem levák.

Na co nejvíc vzpomínáte?

Na Moru a těch deset let, které jsem tam hrál. Hradec byl výborný, v Pardubicích už jsem se moc neohřál. S Morou jsme hrávali druhou ligu, nějaký čas nás trénoval Lolek Cetkovský (předválečný reprezentant - pozn. red.), bývali jsme nahoře, ale do nejvyšší jsme se nikdy nedostali. Jednou jsme byli blízko, ale prohráli jsme tenkrát se Zlínem.