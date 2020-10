Vyhoďte ho, nebo přijdete o statisíce. Svaz trestá Techniku za trenéra sprosťáka

„Výkonný výbor Českého hokeje vypověděl smlouvu s klubem Technika Brno, na jejímž základě v něm působil jako vedoucí trenér Sportovního centra mládeže Martin Stloukal. Učinil tak proto, že některé jeho výroky se zjevně rasistickým podtextem, zveřejněné ve sdělovacích prostředcích, se neslučují s principy sportovní výchovy mládeže. Výkonný výbor je, stejně jako vulgarity, již dříve odmítl a odsoudil,“ potvrdil včera redakci iDNES.cz mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.

Výkonný výbor o výpovědi smlouvy s Technikou rozhodl podle informace MF DNES už na konci srpna. Do Brna definitivní znění „svazové odvety za Stloukala“ dorazilo v úterý.

„Situaci řešíme s právním zástupcem klubu i v rámci vedení. Momentálně nejsem schopen říct, jakým způsobem ji vyřešíme, je to na delší debatu a komplexní vyhodnocení situace,“ reagoval Zdeněk Kubica, předseda Techniky Brno.

Újma vznikla jeho oddílu nejen personální, ale i finanční – pozici vedoucího trenéra SCM svaz „dotuje“ částkou 30 tisíc korun měsíčně.



Buď si tedy sežene jiného trenéra, čemuž se Kubica dosud bránil, nebo o 360 tisíc do ročního rozpočtu přijde.

„Stloukalovy výroky náš hokej poškodily a kriticky se k nim vyjádřili rovněž zástupci institucí, z jejichž prostředků je výchova mládeže nejen v Technice Brno spolufinancována, jako jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jihomoravský kraj, Magistrát města Brna nebo Národní sportovní agentura. Výkonný výbor postupoval v souladu se smlouvou, podle níž má na takový krok právo,“ pokračuje Zikmund.

Smlouva přesně stanoví, že ji lze vypovědět bez udání důvodu. V­ tomto případě se ale nebylo za co skrývat – výpověď je odvetou svazu za to, že se Technika nedokázala s „hubatým“ koučem v létě vypořádat a rozloučit se s ním. Svazová generalita to tedy učinila za ni. Vzhledem k tomu, že svaz Stloukala v rámci smlouvy o Sportovním centru mládeže v Technice platil, měl na jeho výpověď právo.

Kubica naznačuje, že neoficiální signály, že červnová aféra může mít tuto dohru, k němu dorazily už v červenci.



Disciplinární komise následně sice trestala pouze Stloukala a v srpnu mu udělila podmíněný dvouměsíční zákaz činnosti a pokutou 10 tisíc korun, Stloukal se však rozhodl po zaplacení pokuty odvolat a klub se za něho postavil.

Za to, že mimo jiné v dorostenecké šatně řekl „nechci vidět, že budete žrát nějaký čínský přejetý psy, kebaby u těch cikánů smradlavejch, špinavejch. Nebo pizzu, tak to ani náhodou, hošánci“ se trenérský bouřlivák odmítl omluvit, pokutu ale slíbil zaplatit.

„Jasně, rozhodně,“ řekl.

Svazový trest ještě nemusí na brněnský klub dopadnout definitivně. Kubica dostal nepřímou nabídku, že svaz smlouvu o režimu SCM v Technice obnoví, pokud klub Stloukala nahradí ho někým jiným.

Ukázku svérázného trenérského monologu najdete zde:

Zikmund připustil, že to možné je. „Pokud klub navrhne nového vedoucího trenéra centra, bude se tím pochopitelně zabývat,“ sdělil.

Pro Techniku je to velmi důležité rozhodnutí, statut SCM je pro ni totiž stěžejní. Dává mu nejen prestiž, ale i šanci na vyšší dotace od města a kraje. Na nich může tratit další vysoké částky.

„To bychom (Stloukalovým vyhazovem) ale popřeli, že jsme se trenéra na začátku kauzy zastali. My proti jeho trenérským metodám nemáme žádných výtek. Akorát jsme jako malý klub zatlačeni do kouta, že přijdeme o částku v­ řádech statisíců korun za rok, a musíme řešit, co dál. Jestli jsme schopni ji nahradit z vlastních zdrojů, nebo se budeme muset vzdát trenérských služeb Martina Stloukala,“ protestuje proti svazovému verdiktu Kubica.

Zda Stloukala nyní propustí v úterý předseda Techniky odmítl komentovat. „Trenér je nemocný. Až si k tomu budeme moct sednout, uděláme to,“ řekl pouze.