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Šéf Tábora chválí spolupráci s Motorem i změny na radnici. Trápí ho ale návštěvnost

Pavel Kortus
  13:30
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Šéf táborských hokejistů. Michal Šušák si chválí spolupráci s Motorem. Věří, že...

Šéf táborských hokejistů. Michal Šušák si chválí spolupráci s Motorem. Věří, že kohouti postoupí. | foto: Pavel KortusMAFRA

Tomáš Mertl v dresu prvoligového Tábora
Táborský gólman Roman Málek mladší zasahuje.
Hokejisté Tábora slaví postup do druhé nejvyšší soutěže.
Hokejisté Tábora slaví s fanoušky postup do druhé nejvyšší soutěže.
17 fotografií
Druhá sezona pro nováčka jako ta nejtěžší? Ani náhodou. Táborští hokejisté se od začátku ročníku drží v popředí tabulky první ligy. Aktuálně jsou pátí, tři body za druhými Pardubicemi B a mají o jeden odehraný zápas méně. „Hezky se na pořadí kouká,“ chválí si většinový majitel klubu Michal Šušák.

Loni jste bojovali o play off, letos jste v popředí tabulky. Kde nastala změna?
Trenér a sportovní manažer Tomáš Hamara měl prostor připravit tým. Mužstvo si dobře postavil a teď s ním po svém pracuje. Myslím, že hrajeme atraktivní a útočný hokej, který se divákům líbí. Zatím jsme spokojení. Vnímáme nějaké detaily ke zlepšení, ale to je normální. Doufám, že to půjde takhle dál.

Je znát i výpomoc z partnerských Budějovic? Téměř na každý duel máte jednu lajnu z Motoru.
Ano, přináší to řadu pozitiv. Kluci z Budějovic u nás i trénují, zapadli do týmu a dobře fungují v naší hře. Pravidelně chytá Matyáš Mařík, který s Filipem Novotným tvoří dvojici, o niž se můžeme opřít. Spolupráce je letos na úplně jiné úrovni než loni. Hráčům Motoru se daří a to jim dává šanci, aby se časem vrátili do Budějovic ještě lepší.

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Často vyhráváte o jeden gól. I to je posun oproti loňsku.
Také jsem si toho všiml. Letos jsme získali řadu bodů navíc i po základní hrací době nebo díky tomu, že udržíme těsné vedení. Loni jsme takové zápasy ztráceli. Ukazuje to, že tým je silný a má zdravý charakter.

Mění se vaše cíle po úspěšném začátku sezony?
Chceme být v horní části tabulky. Nemá cenu vyhlašovat konkrétní umístění. Hezky se kouká na tabulku, když jsme nahoře. Zároveň si sezonu pak i víc užíváme. Loni to bylo na nervy. Pořád jsme točili hráče, měli jsme hodně zraněných. Bylo to takové divoké. Teď se všechno uklidnilo a funguje.

Minusem však je návštěvnost. Co říkáte na průměrných 1 268 diváků na domácí duely?
Hodně mě to trápí. Sezona začala brzy, v září bylo teplo, tak lidé trávili čas venku. Teď se návštěvy trochu zvedají, ale i tak bych si přál víc. Loni jsme byli v domácí návštěvnosti na třetím čtvrtém místě, letos jsme uprostřed tabulky. Určitě nám diváky ubírají streamy a televizní přenosy. Ale přeji si fanoušky na stadionu a snad i oni budou chtít hrát o nejvyšší příčky.

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Ve městě se po volbách vymění vedení, Štěpán Pavlík už nebude starostou. Co to pro vás znamená?
Celkově to vnímám pozitivně. Jsem přesvědčený, že noví lidé na radnici nám budou víc nakloněni a budou více podporovat sport.

V čele města by měl být Ondřej Semerák, který avizoval například pomoc při převodu fotbalového stadionu na město. Je to pro vás dobrý signál?
Ano. O této věci mluvila už předchozí koalice před pěti šesti lety. Uteklo další volební období a není to dokončené. Za mě je to správný krok. Ale myslím si, že podobné věci stály hlasy teď už bývalé vedení města. Nebyli akceschopní a město nedokázali posouvat.

S čím půjdete na první schůzku s novým vedením?
Se stejným přáním, jako jsme měli od minulého vedení – aby nám naslouchali. Nechceme jen víc peněz. Je to o vzájemné komunikaci, aby fungování sportovních klubů rozuměli a věděli, na co potřebujeme peníze. Pak to bude fungovat lépe.

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