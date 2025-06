Poslední posilou je právě Mertl, který se vrací do známého prostředí, a to po dlouhých šestnácti letech. Budějovický odchovanec odehrál v extralize téměř 900 zápasů, zkusil ruskou KHL, zahrál si v reprezentaci a dostal se i na olympijské hry. Nyní je mu devětatřicet let, ale pro Tábor by stále měl být velkým přínosem.

„Pro nás je to velká posila, důležitý hráč. Přinese zkušenosti, ale stále také hokejovou kvalitu, kterou potvrzoval roky. Věřím, že nám pomůže v těžkém začátku,“ uvedl Tomáš Hamara, nový trenér a sportovní manažer klubu.

Pro něj i celý táborský celek je klíčové také setrvání dalšího zkušeného hokejisty. Jednačtyřicetiletý útočník Lukáš Pech musel překonat rodinnou tragédii. Zesnulé manželce slíbil, že bude v Táboře pokračovat, což také dodrží.

„Je to hokejista s velkým H. I ve svém věku by si mohl sáhnout na nějaké extraligové angažmá, takže jsme moc rádi, že ho máme a bude hrát dál,“ ocenil Hamara.

Táborský útočník Lukáš Pech po zápase s Kadaní.

V týmu působí i další zkušení hráči. Kapitán Jakub Suchánek už také oslavil čtyřicítku, blíží se k ní Jan Hruška. Přes třicet je i Davidu Bernadovi, René Pieglovi, Karlu Plášilovi nebo Tomáši Doležalovi a Matěji Zadražilovi.

„Pech s Mertlem budou vzory i pro mladé hráče. Oba jsou důležití do kabiny. Máme v kádru dost zkušených hokejistů. Dodají ostatním klid,“ shrnul kouč.

Ještě chtějí beka a útočníka

Táborský celek možná doznal méně změn, než se po postupu mohlo čekat. Někteří hráči z původního kádru dostanou šanci při zkoušce na ledě. „Kádr je hotový zhruba z devadesáti procent. Už loni byl tým velice kvalitní, druhou ligu převyšoval. Chceme získat ještě jednoho obránce a jednoho útočníka. Uvidíme, jak to bude vypadat na ledě,“ poznamenal Hamara.

Pro sestavování finálního týmu bude také důležité, jak bude fungovat spolupráce s Českými Budějovicemi. Ta už započala v minulé sezoně. I v zájmu extraligového Motoru bylo, aby se Tábor posunul o soutěž výš a po dlouhých letech byly v Jihočeském kraji všechny tři nejvyšší hokejové soutěže.

Hokejisté Tábora slaví postup do druhé nejvyšší soutěže.

„Zatím jsme se s Motorem potkali jenom jednou. Řekli jsme si pravidla, jak by to mělo fungovat, ale nebude to nic složitého. Uvidíme, koho nám nabídnou nebo kdo k nám bude chodit. Kluci z Budějovic u nás musí ukázat kvalitu a převyšovat soutěž. Budou hrát i o svoje místo v Motoru,“ potvrdil.

Pro nováčka bude v úvodní sezoně hlavní to, aby se v první lize udržel. „Potřebujeme chytit začátek, aby se nám pak hrálo lépe. Záchrana musí být pro nás prioritní. S tím jsem také přicházel, aby to nebyla jen jedna sezona a hned se zase nespadlo,“ přidal.

Kouč město teprve poznává

Hamara po postupu převzal pozici sportovního manažera a je také hlavním koučem. Nahradil Jakuba Grofa, který předem avizoval, že bude končit. Hamarovým asistentem je Richard Lobo, který mužstvo vedl v postupové sezoně.

„Naším společným přáním je, aby se Tábor stal pravidelným účastníkem první ligy. Jako tomu bylo i dřív. Zatím jsem v klubu zhruba měsíc a půl, všechno poznávám a je toho hodně. Ve městě jsem byl snad zatím jenom jednou, ale na to všechno bude čas,“ naznačil.

Dalším z cílů klubu i Hamary samotného je co největší zapojení mladých hráčů. „Pro budoucnost je to důležité. Ale nejde to úplně jednoduše a hned. Teď s námi šlo do přípravy pět kluků z juniorky. Chceme jim dávat šanci, jak to jen půjde,“ uzavřel.