Trojka, hodnotí sezonu majitel táborského hokejového klubu. Tým chce omladit

Pavel Kortus
  12:25
Trochu divoká úvodní sezona a nakonec přijatelný výsledek. Táborští hokejisté až do závěrečného kola základní části bojovali o účast v play off. To se jim povedlo, ale po dvou prohrách v prodloužení s Třebíčí pro ně ročník skončil v předkole na desátém místě.

Táborský gólman Roman Málek mladší zasahuje. | foto: Profimedia.cz

„Dal bych sezoně tak trojku, průměrná známka. Celkově je důležité, že se nás přímo netýkaly starosti se záchranou. Zároveň jsme se drželi v tabulce i výš. Dvě těsné prohry v předkole play off s Třebíčí, to už bylo i s trochou smůly. Ale tým měl na víc,“ zhodnotil majitel klubu Michal Šušák.

Bezprostřední zklamání cítil trenér a sportovní manažer Tomáš Hamara. „Stále to bolí, chtěli jsme se dostat dál. Ale celkově musíme tuto sezonu brát pozitivně. Byl to první rok ve vyšší soutěži, vyhnuli jsme se přímým bojům o záchranu, i když kvůli vyrovnanosti tabulky jsme měli jistotu až pár kol před koncem,“ bilancoval Hamara.

Mužstvo podle něj v play off i v celé sezoně doplácelo na nízkou produktivitu a také velký počet zraněných hráčů. „Nechci, aby to znělo jako výmluva, ale měli jsme opravdu dost zraněných. Těžko se pak mužstvo sehrává i trénuje. Otočili jsme opravdu hodně hráčů,“ uvažoval.

Táborský celek patřil věkově k těm nejstarším v první lize. Záměr po postupu výš byl jasný, aby právě zkušení hokejisté zvládli náročný posun. Částečně se to povedlo, kádr pro další sezonu už se bude tvořit jinak. Omládne.

Setkání zástupců Motoru, Jihočeského kraje a Táboru. U řečnického pultíku šéf kohoutů Michal Šušák.

„Jednoznačně to musíme udělat. Už tolik nechceme sázet na osvědčená jména. Budeme hledat mladší hráče, kteří budou jednak bojovat za Tábor, a zároveň to přijmou jako možnost dostat se skrz nás do nejvyšší soutěže,“ dodal Šušák.

Skladba týmu se bude naplno týkat už Hamary, který loni přišel po postupu v době, kdy už většina hráčů měla podepsané smlouvy. „Teď bude mít prostor si sám složit většinu mužstva i realizační tým,“ potvrdil majitel klubu.

Hamara se na tuto situaci těší. „Nechci se vymlouvat, loni jsem věděl, do čeho jdu. Ale teď bude na skladbu týmu víc prostoru. Potřebujeme omladit, to se shodujeme. Ale někteří starší hráči přirozeně zůstanou, aby táhli ostatní na ledě i v kabině. K tomu máme mladé, ale chybí nám střední generace,“ popsal.

Lídrem by měl být i nadále Lukáš Pech. Ten byl i ve 42 letech nejproduktivnějším hráčem Tábora a druhý nejlepší nahrávač v celé soutěži. „Smlouvu má. Když se nic nestane, určitě s ním nadále počítáme. Je správným lídrem i vzorem pro ostatní,“ pochválil Šušák.

Posílí spolupráci s Motorem

Majitel klubu si první sezonu po postupu užil a pozitivní dojmy u něj převažují. „Je to výrazně lepší hokej než ve druhé lize. Rozdíl tam je znát. Bavilo mě to. Celkově jsme se učili a poznávali i dění kolem soutěže. Jen mě trochu mrzí podle mě někdy až přehnané reakce některých fanoušků. Nastanou období, kdy se nedaří. Tábor je hokejové město, takže se to vždy hned hodně řeší. Ale komentáře by mohly být méně agresivní,“ zamyslel se.

Tomáš Mertl v dresu prvoligového Tábora

Pro klub již skončená sezona byla také první, kdy kohouti výrazněji spolupracovali s extraligovými Českými Budějovicemi. Obě strany vnímají, že partnerství je prospěšné, ale mohlo by se ještě vylepšit. „Kluci z Motoru nám dodali kvalitu a konkurenci. Věřím, že v příští sezoně bude spolupráce ještě intenzivnější,“ podotkl Hamara.

Táborským pomohli několikrát brankáři Jan Strmeň či Matyáš Mařík, dále obránce Šimon Kubíček nebo útočníci Štěpán Hoch a Tomáš Chlubna. Naopak krátkodobý návrat do Motoru zažil útočník Jakub Valský. On a někteří další budou připraveni pro Budějovice na nadcházející play off, pokud by bylo třeba je využít.

