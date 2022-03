Táborští hokejisté vyzvou ve finále druholigového play off Příbram

Kohouti jako vítěz základní části vstupovali do série s Havlíčkovým Brodem jako jasný favorit. Jenže tato role bývá tak trochu nevděčná. Poznali to i táborští hokejisté, byť úvodní nejistotu brzy překonali.

„Věděli jsme, že soupeř nebude mít co ztratit. My jsme navíc v sezoně neodehráli moc těžkých zápasů. Byli jsme v úvodu hodně nervózní a nechali se často vylučovat, díky čemuž se soupeř vracel do utkání. Důležitý byl druhý duel na ledě soupeře, kdy jsme výhru pojistili až do prázdné branky,“ popisuje táborský trenér Arpád Györi.

Favorit prošel dál po výsledcích 9:5, 4:2, 6:1 a 10:2. „Nakonec se ukázala naše kvalita a trénovanost hráčů,“ těší kouče.

Györiho celek tak pošetřil síly a s minimem ztrát pokračuje pavoukem dál. „Věděli jsme, že bychom soupeře měli přehrát. Ale lehké to nebylo. Snažili jsme se točit neustále čtyři formace, abychom pošetřili síly a měli všechny hráče v tempu. To se nám pak může hodit,“ uvědomuje si.

Šanci dostali také oba brankáři. Tadeáš Dvořák odchytal úvodní dva souboje, ty dva zbývající zvládl Kristián Kolář. „Bylo to plánované, že oba nastoupí ke dvěma zápasům. Chtěli jsme, aby byli rozchytaní. Jen jsme řešili, kdo začne, protože jsou vyrovnaní. Teď už asi žádné střídání neplánujeme. Musíme se akorát rozhodnout, kdo zahájí finále,“ tvrdí Györi.

Finalistu porazili jen jednou

Kohouty táhly za úspěchem v semifinále největší opory. Útočné eso Lukáš Endál posbíral ve čtyřech duelech devět bodů za čtyři branky a pět asistencí. Zkušený bek Petr Zíb zapsal bilanci 1+6, Jakub Matušík má 3+4, Josefa Hasmana s Ondřejem Šulkem zdobí čísla 4+2.

„Nemáme problém dávat góly, když vedeme. Ale ve vypjatých a nerozhodných situacích to na sebe berou zkušení a nejlepší hráči. A ti by se měli ukázat. Jsme rádi, že máme takové tahouny. Ale v play off je důležitý výkon celého týmu. Je jedno, jestli vyhrajeme 1:0, nebo 8:3. Obrana je mnohdy důležitější,“ doplňuje trenér.

Postup přes Havlíčkův Brod byl pro Tábor povinnost. Nyní už se soustředí na finále, ve kterém vyzve Příbram. Ta přetlačila v druhé sérii pražskou Kobru 4:1 na zápasy. „Nemůžeme si vybírat, i když Příbram měla z Kobry docela respekt. Zápasy jsem sledoval, série mohla být klidně i delší,“ myslí si kouč.

Jihočeši nemají na příbramský Baník příliš dobré vzpomínky. Ze šesti zápasů v základní části s ním totiž vyhráli jediný. „Utkání jsme si vyhodnotili, výkonem jsme nikdy nezklamali. V play off to bude o něčem jiném, předchozí bilance nebude platit,“ zdůrazňuje.

Vítěz základní části bude asi mírným favoritem, ale čeká se dlouhá série. „Vidím to 50 na 50. Chceme postoupit, ale musíme jít postupně krůček po krůčku,“ velí.

Finále startuje příští středu v Táboře, pořadatelství se pak bude ob den střídat. „Bude to taktický boj. Rozhodovat může disciplína a souhra ze základní části. Věřím, že uspějeme,“ přeje si.

Györi spoléhá i na fanoušky. Na semifinálové duely jich v Táboře dorazilo 1 672 a 2 321. „Je to krásné, jinde chodí pár stovek lidí. Takovou kulisu nám soupeři závidí a rádi k nám za ní jezdí,“ srovnává.