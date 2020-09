Ani gól. Dostali jsme facku, cítil kouč šumperských hokejistů

„O této skutečnosti vědělo vedení Jihlavy, včetně pana Ščerbana (jednatel klubu) a hlavně všichni rozhodčí. I přes upozorňování z naší strany nechali zápas odehrát. Za mě je to na doživotní zákaz činnosti, jak pro všechny rozhodčí, tak i pro pana Ščerbana. Vystavit takovému riziku hráče nejen našeho týmu, ale i hráče vlastního týmu, hraničí s trestní odpovědností,“ uvádí Luňák v prohlášení zveřejněném na klubovém webu LHK Prostějov.



Podle něj to mělo při utkání i konkrétní dopad. „Výsledkem tohoto selhání byla nedostatečná a hlavně pozdní pomoc našemu hráči Gagovi, který se zranil v první třetině. Následkem bude výrazně delší rekonvalescence. LHK Jestřábi Prostějov bude žádat kontumaci výsledku a soudní cestou náhradu škody,“ tvrdí Luňák.

Šejba litoval šancí a vyloučení

Na ledě se odvíjela vyrovnaná bitva, v níž padaly góly jen ve druhé třetině. Na úvodní trefu jihlavského Čachotského odpověděl za 32 sekund Vachutka, a když Žalčík našel mezi kruhy připraveného Hrníčka, vedl Prostějov 2:1. Dukla ale během půl minuty otočila na 3:2 a další gól už nepadl.

„Co k výsledku říct? Viděli jste sami, že hra z naší strany byla určitě dobrá. Překvapili jsme domácí naším pojetím, ale zápas a hokej se hraje na góly, a domácí dali o jeden více. Mrzí nás určité věci, které jsme udělali špatně, ať už vyloučení, či šance, které jsme měli. Škoda, že jsme nevybojovali bod,“ litoval po utkání prostějovský trenér Jiří Šejba.

Momentka z prvoligového utkání Jihlava - Prostějov

Dukla mohla být spokojená, ošidnou premiéru na domácím ledě dokázala zvládnout za tři body.

„Šlo o první zápas sezony, v naší hře byla nervozita, led také nebyl úplně ideální a to rovněž ubírá na nějaké přesnosti. Ale jsme hrozně rádi, že jsme zápas dokázali zvládnout,“ uvedl na klubovém webu jihlavský kouč Viktor Ujčík a dodal: „Prostějov hrál moc dobře, aktivně, agresivně a my jsme se úplně nedostali ke hře, kterou jsme chtěli.“

Draci dostali lekci

Šumperští hokejisté po jarním postupu do první ligy skládali nový tým a premiéra jim ukázala, že před sebou mají hodně práce. Na ledě Vsetína, který by měl patřit do horní poloviny soutěže, dostali výprask 0:6.

„První třetinu jsme uhráli slušně, ale v páté minutě jsme udělali chyby a soupeř nás dvakrát vytrestal. Pak už byl Vsetín jednoznačně lepší a my jsme se horko těžko bránili,“ uznal šumperský trenér Martin Sobotka. Ve třetí části Draci inkasovali ještě třikrát a sami se nedočkali ani čestného úspěchu. „Pro nás to byla první facka. Spousta kluků nastoupila do prvního zápasu v Chance lize, takže doufám, že si uvědomili, že to není o ‚já‘, ale musíme vystupovat jako tým, nebo nás soupeři budou trestat dál,“ dobře ví Sobotka.