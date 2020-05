Novým trenérem prvoligového Šumperku se stal Sobotka

„Měli jsme v hledáčku nějakých šest jmen. Nakonec jsme se rozhodli pro Martina Sobotku. Je to mladý trenér a k našemu týmu, který se bude postupně doplňovat pro úspěšné působení ve vyšší soutěži, bude dobře pasovat,“ řekl na klubovém webu ředitel Šumperku Vladimír Velčovský.

Šumperk získal právo postupu jako vítěz základní části druholigové skupiny Východ. Se 103 body ze 40 zápasů měl náskok 35 bodů před druhou Opavou. Do první ligy se může vrátit poprvé od sezony 2015/16. „Pokud se nestane nic mimořádného, klub do 22. května podá přihlášku do Chance (první) ligy,“ uvedl Velčovský.

Právo účasti získaly z druhé ligy také Kolín a Vrchlabí. V případě, že využije možnosti hrát druhou nejvyšší soutěž celé toto postupující trio i všechny další kluby, rozšíří se první liga z dosavadních 16 na 19 účastníků.