Draci omlazují. Zachránit šumperské hokejisty má navrátilec Janeček

Uplynulý ročník se jim nevydařil. Nováček skončil na předposledním sedmnáctém místě se značnou bodovou ztrátou na šestnáctý Kolín. Měl štěstí, že týmy v covidové sezoně nepadaly. Neuspokojivé výsledky vyústily v opětovné angažování sedmačtyřicetiletého trenéra, který se vrací po sezonním angažmá v Porubě.



„My jsme si s trenérským týmem analyzovali uplynulý ročník a došli jsme k závěru, že tým musí chytit nový vítr, aby byl úspěšný,“ pravil Janeček s tím, že chce dát šanci zejména mladším hráčům a v budoucnu na nich stavět.

Jeho slova potvrzuje nová brankářská dvojice. Tandem gólmanů budou tvořit Martin Holík a Vojtěch Mokrý, který s třemi extraligovými starty v zahajovací sestavě přichází na hostování z Olomouce. Průměrný věk brankářského páru je dvacet let. „Je to risk, ten ročník je šibeniční. Ale kluci mají jiné přednosti, než jsou zkušenosti. Jsou draví a hladoví a touží uspět. To potřebujeme,“ hecuje Janeček.

Větší časovou minutáž dostane v úvodu sezony starší z dvojice. Jednadvacetiletý Holík loni odchytal sedm zápasů v Přerově, ve kterých měl téměř 91procentní úspěšnost zákroků. Šumperk ale posiluje i mimo led. Na post asistenta trenéra přichází z Českých Budějovic Lukáš Majer, v Motoru působil jako šéftrenér mládeže. „Všichni uvidí, že to je pro klub správný tah,“ prohlásil na adresu nového kolegy Janeček.

Draci začínají čtvrtý týden suché přípravy, ale kdy naskočí na led, přesně nevědí. „Fyzicky a kondičně se budeme připravovat do 2. července, pak bychom chtěli naskočit na led,“ nastínil Janeček.

Zdali se to podaří, záleží na městu. To kvůli protiepidemickým opatřením začalo zamrazovat později. Ani tak si ale hráči na nedostatek tréninku nemohou stěžovat. „Trénujeme každý den ráno a třikrát do týdne jedeme dvojfázově,“ představil přípravu Janeček. „Je to náročné i pro mě, sám jsem si musel mezi tréninky zdřímnout.“

První přípravné utkání odehrají 4. srpna doma proti Vítkovicím. Janeček doufá, že přáteláku budou přihlížet i diváci. Jejich podpora bude důležitá i v sezoně. Od ročníku 2022/23 bude mít Chance liga maximálně čtrnáct účastníků, záchranářské práce tak budou mít šumperští hokejisté ztížené.

„Šumperk je hokejové město, fanoušci tady vždy byli fantastičtí. Podporu budeme potřebovat. Není to o trenérovi, co se vrátil, ale o novém týmu,“ zdůraznil Janeček dračí proměnu. „Skládáme tým úplně od znova tak, abychom byli konkurenceschopní pro všechny soupeře. Doufáme, že je to správná cesta,“ dodal Janeček.