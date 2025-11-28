Zrušte baráž, už v této sezoně. APK dostala žádost od spolku a prvoligových klubů

Spolek a SPK LH zveřejnily společnou žádost na instagramu. APK LH by se k ní měla vyjádřit během pátku.
„Současný systém baráže je dlouhodobě vnímán jako neférový, ekonomicky i sportovně nevyvážený a v praxi znemožňuje přímý sportovní postup klubů z 1. ligy,“ uvedli zástupci spolku fanoušků StopBaráži! a SPK LH. Chtějí vyvolat jednání, do kterého by se měl zapojit i Český svaz ledního hokeje.
Extraligu řídí na základě smlouvy uzavřené se svazem APK LH, která požadavky spolku odmítla již na začátku listopadu, kdy jí adresoval výzvu ke zrušení baráže. Představitelé APK LH poukázali na to, že partnerem pro jednání jsou pro něj ČSLH a SPK LH.
Následně zrušení baráže podpořil prezident hokejového svazu Alois Hadamczik. Aktuální žádost vedle šéfa spolku podepsal i prezident SPK LH Pavel Hinner.
„Od svého nástupu do funkce jsem vždy deklaroval, že podporuji přímý postup a přímý sestup mezi extraligou a první ligou. Tento princip považuji za sportovně férový a prospěšný pro obě soutěže,“ uvedl Hadamczik s tím, že se mu i přes velkou snahu zatím nepodařilo nalézt společnou řeč s APK LH v této otázce. „Většina členů výkonného výboru ČSLH přímý postup i sestup podporuje, což také deklarovali na jednání výkonného výboru a schválili jako oficiální doporučení pro změnu soutěžního systému,“ dodal Hadamczik.
Spolek a SPK LH požadují aby byla baráž zrušena již v této sezoně, do nejvyšší soutěže přímo postoupil vítěz první ligy a od následující sezony došlo k úpravě a nastavení dlouhodobého systému. Příští ročník by tak hrálo 15 týmů.