Zrušte baráž, už v této sezoně. APK dostala žádost od spolku a prvoligových klubů

  13:01
Spolek za přímý postup do hokejové extraligy oficiálně vyzval Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH), aby upravila soutěžní pravidla a již v aktuální sezoně umožnila vítězi první ligy postup do nejvyšší soutěže. Spolek ve spolupráci se Sdružením prvoligových klubů ledního hokeje (SPK LH) usiluje o zrušení baráže, ve které se utkávají nejhorší tým extraligy s vítězem prvoligového play off.
STOP BARÁŽI! Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem. | foto: Jan SalačMAFRA

Spolek a SPK LH zveřejnily společnou žádost na instagramu. APK LH by se k ní měla vyjádřit během pátku.

„Současný systém baráže je dlouhodobě vnímán jako neférový, ekonomicky i sportovně nevyvážený a v praxi znemožňuje přímý sportovní postup klubů z 1. ligy,“ uvedli zástupci spolku fanoušků StopBaráži! a SPK LH. Chtějí vyvolat jednání, do kterého by se měl zapojit i Český svaz ledního hokeje.

Nestávkujte, prosí Hadamczik prvoligové kluby. I on ale zatlačí proti baráži

Extraligu řídí na základě smlouvy uzavřené se svazem APK LH, která požadavky spolku odmítla již na začátku listopadu, kdy jí adresoval výzvu ke zrušení baráže. Představitelé APK LH poukázali na to, že partnerem pro jednání jsou pro něj ČSLH a SPK LH.

Následně zrušení baráže podpořil prezident hokejového svazu Alois Hadamczik. Aktuální žádost vedle šéfa spolku podepsal i prezident SPK LH Pavel Hinner.

„Od svého nástupu do funkce jsem vždy deklaroval, že podporuji přímý postup a přímý sestup mezi extraligou a první ligou. Tento princip považuji za sportovně férový a prospěšný pro obě soutěže,“ uvedl Hadamczik s tím, že se mu i přes velkou snahu zatím nepodařilo nalézt společnou řeč s APK LH v této otázce. „Většina členů výkonného výboru ČSLH přímý postup i sestup podporuje, což také deklarovali na jednání výkonného výboru a schválili jako oficiální doporučení pro změnu soutěžního systému,“ dodal Hadamczik.

Ať se extraliga klidně uzavře. Šéf Tábora o baráži a spolupráci s Motorem

Spolek a SPK LH požadují aby byla baráž zrušena již v této sezoně, do nejvyšší soutěže přímo postoupil vítěz první ligy a od následující sezony došlo k úpravě a nastavení dlouhodobého systému. Příští ročník by tak hrálo 15 týmů.

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Vynikal tak, že kvůli němu změnili pravidla. Vzali mi talent, naštval se brankář Brodeur

Premium
LEGENDÁRNÍ PŘEBRONÍK. Hokejový brankář a velký technik Martin Brodeur z New...

Představte si, že máte oproti kolegům cennou schopnost navíc. Načež přijde zásah shůry, který vás o výhodu připraví. Legendární hokejový gólman Martin Brodeur pocítil velkou nespravedlnost před...

Sparta jde do čela, poslední Litvínov vyzrál na Třinec. Pardubice i Kometa padly

Sparťanští hokejisté se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejová extraliga přinesla ve 25. kole změnu v čele tabulky. Do něj se dostala Sparta, jež deklasovala Kladno 7:3, a sesadila tak Třinec, který prodloužil mizérii porážkou s posledním Litvínovem...

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

28. listopadu 2025  13:01

Disciplinárka trestá Pospíšila. Slovenský útočník bude Brnu chybět v Litvínově

Útočník Kristián Pospíšil na prvním tréninku Komety Brno na ledě v nové sezoně....

Hokejisté Komety Brno budou v pátečním extraligovém utkání v Litvínově postrádat slovenského útočníka Kristiána Pospíšila, který dostal za faul na olomouckého Roka Macucha trest na jeden zápas a...

28. listopadu 2025  10:25

Snaha je málo. Někteří hráči mě absolutně nepřesvědčili, říká zlínský kouč Oremus

Hlavní trenér Zlína Peter Oremus v zápase s Litoměřicemi.

Třetí trenér za dva týdny, desátá porážka v řadě. Prvoligové hokejisty RI Okna Zlín neprobral ani Peter Oremus. Středeční domácí porážka 1:2 od Litoměřic přiblížila Berany bod od posledního místa,...

28. listopadu 2025  9:33

Příležitost z nouze, netradiční role. Ve Vancouveru věří, že Kämpf bude bodový

David Kämpf se soustředí na vhazování.

Conor Garland, přední útočník hokejových Vancouver Canucks, před pár dny na adresu nového spoluhráče Davida Kämpfa pronesl: „Trochu si vyčítám, že jsme párkrát neotevřeli oči. Dave už mohl mít tři...

28. listopadu 2025  7:47

Rusové se soudí. My však jejich start na olympiádě nepřipustíme, říká Hamza

Jevgenij Usťugov během závodu SP s hromadným startem na 15 kilometrů v Pokljuce.

Sportovní arbitráž CAS zvrátila rozhodnutí mezinárodních federací saní, bobů a skeletonu, které si předtím odhlasovaly, že ruští sportovci nemohou startovat na hrách v Milánu ani jako „neutrálové“....

27. listopadu 2025  17:05

Galvas dorovnal extraligový počin staršího bratra. Hokej řešíme každý den, říká

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Tomáš...

Geny rodinného klanu Galvasů by bylo záhodno zamrazit a uchovat pro další generace. Dnes šestačtyřicetiletý Lukáš Galvas už má kariéru za sebou, jako aktivní hráč stihl více než 1 050 startů v české...

27. listopadu 2025  13:18

Smolný konec české lajny v Bostonu. Blümel kouše další ránu, v noci se zranil

Matěj Blümel se raduje z gólu Bostonu na ledě Anaheimu.

Už se zdálo, že konečně dostává šanci. Jenže český útočník Matěj Blümel ji doposud nevyužil tak, jak si nejspíš přál. Ani společnost hokejových hvězd v NHL mu nepomohla k jedinému bodu, navíc se v...

27. listopadu 2025  12:40

Hokejové Dynamo může zůstat v enteria aréně, říká nová smlouva s městem

Pardubická enteria arena.

Majitel Dynama Pardubice Petr Dědek překvapil zástupce města, když je požádal o to, aby se extraliga mohla hrát dál v enteria areně. Pokud už schválenou opci využije, jeho tým bude muset v hale...

27. listopadu 2025  10:30

Nečas a Hronek pomohli k výhře dvěma asistencemi, Dobeš v NHL porazil Vejmelku

Útočník Colorada Martin Nečas kontroluje puk během utkání proti San Jose.

Martin Nečas pomohl v NHL hokejistům Colorada dvěma asistencemi k výhře 6:0 nad San Jose. Jednou přihrávkou podpořil vítězství Avalanche také Ivan Ivan. Vancouver i díky dvěma asistencím Filipa...

27. listopadu 2025  7:49,  aktualizováno  10:15

Centr Kořínek si zkusil hokej ve Freiburgu. Půl sezony jsem hrál beka, směje se

Petr Kořínek na lavičce plzeňských hokejistů

Na jaře 2003 mu bylo už sedmatřicet, jeho kariéra se pomalu chýlila ke konci. Měl za sebou parádní sezonu na Slovensku – ve Zvolenu v nejvyšší soutěži nasbíral přes šedesát kanadských bodů. Tehdy...

27. listopadu 2025  10:02

Desátá prvoligová porážka v řadě. Ani kouč Oremus zatím Zlín nespasil

Zlínský hlavní trenér Peter Oremus.

Zlín v první hokejové lize prohrál už podesáté v řadě, nepomohla mu ani další trenérská změna. Berani na domácím ledě nestačili v 26. kole na Litoměřice a podlehli 1:2. O vítězství druhého týmu...

26. listopadu 2025  21:46

Plzeň nadělila Vítkovicím bůra za osmnáct minut, tabulkového soupeře smetla 7:0

Zklamaný vítkovický brankář Klimeš jako by nevěřil, co se to v Plzni děje.

Dohrávka mezi hokejisty Plzně a Vítkovic završila 26. extraligové kolo. Před zápasem dělil v tabulce oba soupeře jediný bod, o který byli Ostravané před Západočechy. Po středě to neplatí. Plzeň svého...

26. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  20:32

