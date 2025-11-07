Šéf spolku za přímý postup: Baráž je neprostupná hráz, hokej ztrácí smysl

Petr Skácel
  17:55
Zatímco většina hokejových fanoušků řeší góly a přestupy, Robert Háp má jiné téma: boj o férovost mezi nejvyššími ligami. Jako předseda Spolku za přímý postup do Extraligy vede tažení proti zdánlivě uzavřené soutěži, která podle něj zabíjí motivaci, napětí i samotný sport. „Hokej bez sestupu nedává smysl a je nespravedlivý,“ říká zlínský podnikatel.
Robert Háp, předseda Spolku za přímý postup do Extraligy.

foto: Jan SalačMAFRA

Robert Háp, předseda Spolku za přímý postup do Extraligy.
STOP BARÁŽI! Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem.
Podnikatel a hokejový fanoušek Robert Háp, předseda Spolku za přímý postup do...
STOP BARÁŽI! Transparent vsetínských fanoušků ve Zlíně.
Jak vás napadlo založit Spolek za přímý postup do Extraligy?
Když dnes vidím, co se s hokejem děje a jak se už čtvrtým rokem rozevírají nůžky mezi extraligou a první ligou, je mi z toho smutno. Soutěž upadá do marnosti a bezmoci. K čemu jsou akce typu „Pojď hrát hokej“, když těm dětem pak chybí motivace dostat se do extraligy ve svém mateřském klubu? Nejde o útok na extraligové kluby, těch si já i moje okolí vážíme, stejně jako jejich sponzorů. Ale chceme, aby byl český hokej jako celek silnější. Jen slepý nevidí, jak upadá. Podívejme se na počet našich hráčů v NHL. Děláme kroky, které nejsou proti hokeji, ale naopak pro hokej. Je absurdní, že se mnohé kluby v Česku mají snažit přilákat nové sponzory nebo fanoušky, když jim nemůžou nic slíbit. Nemají perspektivu postupu.

Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní

Baráž to podle vás není?
Baráž je jako maraton, kde jeden závodník běží od startu a druhý čeká až na 42. kilometru, aby se k němu přidal. A že si má první liga zkrátit sezonu? To zní hezky, ale to mají hráči na začátku března jet na dovolenou? Navíc play off je pro prvoligové kluby důležitá část sezony a odměna pro fanoušky i sponzory. Jsou plné zimáky a kluby vydělají na vstupném. Nemůžou se jí vzdát, jde o vyvrcholení soutěže.

Vyjádření APK LH k výzvě Stop baráži

APK LH se neztotožňuje s názorem, že jedinou správnou podobou prostupností dvou nejvyšších tuzemských hokejových soutěží je přímý postup a sestup. Máme za to, že ELH mají hrát ty nejlepší kluby, a že přímé měření sil v podobě baráže je cestou, jak spravedlivě poměřit, zda je nejlepší tým 1. ligy skutečně sportovně lepší než nejhorší tým ELH. Výčet utkání, které musí v období od konců základních částí soutěží sehrát prvoligové týmy je čistě záležitostí herního systému Maxa ligy, který z pozice ELH nemáme šanci jakkoliv ovlivnit.

Kompletní znění najdete ZDE.

Inspirujete se fotbalem, kde přímý postup a sestup funguje?
Podívejte se na Zlín, který loni sestoupil, očistil se, udělal změny a teď je z něj štika nejvyšší soutěže. Navíc tím, že ve fotbale je soutěž otevřená, mají kluby ve druhé lize větší motivaci. Zbrojovka nebo Artis Brno mají silného mecenáše, to samé Táborsko nebo Ústí nad Labem. Kluby mají ambice a zvedá se tím konkurence. Nejsilnější hokejové kluby ve Finsku chystají samostatnou soutěž, kterou si budou řídit samy a i tam je přímý postup i sestup. Taky asi nejsou hloupé a vědí, proč to dělají.

Fakt věříte, že Asociace profesionálních klubů (APK), která extraligu řídí, couvne?
Jsem snílek a idealista. I v podnikání to mám tak. Věřím, že nakonec zvítězí zdravý rozum. Když lidé uvidí, že nám jde o vyšší zájem, o budoucnost českého hokeje, snad to pochopí. Chceme, aby naše argumenty měly váhu i po právní stránce. Proto se k nám přidala advokátní kancelář Petráš & Rezek, která nás právně zastřešila.

O co se opíráte?
Nechci nikoho obviňovat, ale podle nás je současný stav v rozporu s principy rovné soutěže. Ať lidé sami posoudí, jaké máme argumenty. Právní stanovisko i dopis APK jsme zveřejnili. Ale jedno zdůrazním: chceme diskutovat, ne se soudit.

Asociace profesionálních klubů vás v první reakci označila za skupinu zlínských fanoušků a jako partnera k diskuzi odmítla. Co na to říkáte?
Čekali jsme to. Kdyby se spolek zrodil v Praze, řekli by, že je to iniciativa sparťanů. Logicky to muselo vzniknout někde, a že to vzniklo ve Zlíně, neznamená, že je to jen o Zlínu. Jde nám o zdravý rozum a o český hokej. Klidně ať postoupí Vsetín, nebo kdokoliv jiný, ale ať je vůbec možnost snění o postupu. Uzavřená soutěž vzala klukům i fanouškům sny. A sport je přece o příbězích, o tom, že z nižší soutěže se dostanete výš. A ne že před vámi stojí neprostupná hráz v podobě baráže.

Robert Háp, předseda Spolku za přímý postup do Extraligy.

Proč je podle vás neprostupná?
Rozdíl mezi extraligou a první ligou je po čtyřech letech od znovuzavedení baráže po covidu tak obrovský, že ho nejde smazat. A když někdo řekne, tak si kupte lepší hráče, nedává to smysl. Kdo má celou sezonu financovat dvě extraligové lajny jen kvůli čtyřem barážovým zápasům? To jsou peníze hozené do kotle, spálíte je a za rok je musíte hledat znovu. V otevřené soutěži by kvalitní hráč z třetí extraligové lajny mohl klidně přejít do první ligy, kde by hrál víc a věděl, že když soutěž vyhrají, bude hrát extraligu i za rok. Celá soutěž by ožila. Kdo spadne, může se vrátit. Klidně hned. Úplně absurdní je fakt, že v první lize jsou týmy, které dohromady získaly 22 mistrovských titulů. A teď jsou v ní „zapikané“ bez šance postoupit.

Jakou variantu byste navrhoval?
Poslední týmy extraligy například můžou hrát play down s tím, že poslední by spadl a předposlední šel do baráže. Víte, jakou by ty zápasy měly sledovanost a náboj? Jde i o televizní práva, lidé by to chtěli vidět. Zápasy o bytí a nebytí by měly šťávu.

Nebojíte se, že kluby z extraligy budou v první řadě hledět na svůj zájem?
Možná na někoho můžu působit naivně. Ale když vidím reakce fanoušků, vím, že to smysl má. Naše poslední tři videa na Instagramu mají dohromady přes 700 tisíc zhlédnutí. Lidi tohle téma zajímá a řeší jej, nejde o žádný výstřel do tmy. A opakuji: nechceme s nikým vést válku, to není náš cíl. Extraligové kluby nejsou náš nepřítel. Chceme dialog. Hokej se má hrát pro lidi, na které se úplně zapomnělo.

Řekněte upřímně – kdyby byl Zlín v extralize, bojoval byste za baráž stejně?
Ano. Protože mi nejde o Zlín, ale o hokej. Navíc jsme sedmnáct bodů za Slavií a nikde není psáno, že první ligu letos vyhrajeme. Ať postoupí kdokoliv, hlavně ať je o co hrát. Kluby potřebují mít motivaci investovat do mládeže, infrastruktury, lákat lidi. Jen otevřená soutěž dává smysl.

Prvoligové kluby vyzvaly „arogantní“ APK: Debatě o baráži se nevyhýbejte

Cítím z vás, že k hokeji máte silný vztah.
Je to moje celoživotní láska. Odmala jsem hrál za Zlín, skončil jsem v devatenácti letech kvůli problémům s kolenem. Měl jsem štěstí na skvělou generaci, kolem mě byli kluci jako Martin Hamrlík, Čajánek, Hučko, Němčický a další. Když jsem musel skončit, pustil jsem se do podnikání, ale hokej mě nikdy nepustil. Syn se mu začal věnovat, a tak jsem se k němu vrátil i já. S kamarády z hokeje jsme pak pro ročník 2003 založili klub Ševci Zlín 2003. Rozjeli jsme tehdy projekt Hockey Tour a přidávaly se k nám kluby z celé republiky. Bojovali jsme i s Českým svazem ledního hokeje, protože jsme hráli zápasy mimo oficiální systém. Tenkrát se v soutěžích hrávaly zápasy s výsledkem 25:0, a to nikoho nebavilo. My jsme chtěli, aby proti sobě hrály týmy, které jsou vyrovnané. Nakonec z toho vznikl herní systém, který dnes funguje v dlouhodobých mládežnických soutěžích. I proto věřím, že nemá cenu sedět s rukama v klíně a doufat, že se něco vyřeší samo. Musíte bojovat a snažit se.

Šéf spolku za přímý postup: Baráž je neprostupná hráz, hokej ztrácí smysl

Robert Háp, předseda Spolku za přímý postup do Extraligy.

Zatímco většina hokejových fanoušků řeší góly a přestupy, Robert Háp má jiné téma: boj o férovost mezi nejvyššími ligami. Jako předseda Spolku za přímý postup do Extraligy vede tažení proti zdánlivě...

