Stavjaňa začal ve Zlíně porážkou: Hráče stresovat nebudu, ale tlačit na ně musím

„Začali jsme s velkým respektem. Startovat za stavu 0:2 není dobré,“ připomněl Stavjaňa, že jeho tým už v 15. minutě ztrácel dvě trefy a gólově se prosadil až v poslední části.
Čechmánkova chvíle přišla ve 46. minutě, kdy si najel do mezikruží na přihrávku Toma Ondračky a tvrdou střelou rozjásal ochozy.
„Prostřelil jsem to, i když nejsem gólový střelec. Chci pilovat hru do těla a trash talk,“ popsal se Čechmánek, který se se soupeři několikrát dostal do osobního kontaktu a v přerušené hře inkasoval také tvrdý krosček.
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„Kubu jsem využíval v oslabení, gólem podtrhl svůj dobrý výkon,“ ocenil Stavjaňa.
S výsledkem, a hlavně hrou v úvodní části utkání ovšem trenér spokojený být nemohl. Jeho svěřenci vstoupili do zápasu mizerně a záhy inkasovali.
„Hokej vůbec nebyl účelný, zbavovali jsme se puku,“ hořekoval Stavjaňa.
Ve hře byl navíc velký nedůraz, všechny góly padly z předbrankového prostoru. „Hned po zápase jsem klukům pověděl, že jestli chceme uspět, nemůžeme inkasovat z předbrankového prostoru,“ tlumočil Stavjaňa.
Berani přesto nakonec mohli bodovat. Soupeře začali přehrávat, dvakrát se dotáhli na jednogólové manko, jenže srovnat nedokázali.
„Slušela nám jednoduchost,“ popsal trenér. „Dokud jsme si rychle dávali puky a přihrávali si nakrátko, bylo to dobré. Když jsme je předržovali a vraceli se, tam jsme hodně ztráceli.“
Co by ještě vyzvedl? Ocenil třeba vstup do druhé třetiny nebo obětavost „Nevidím všechno jen černě,“ uvedl. „Je mojí profesí, že po hráčích chci víc. Nehodlám je stresovat, ale tlačit na ně musím.“
První utkání Stavjaňovi naznačilo, na co se musí zaměřit. Soutěž pokračuje až v neděli, kdy Zlín přivítá pardubickou rezervou, takže má celý týden na to, aby tým začal cepovat podle svých představ. Podle původního plánu mělo být ve čtvrtek volno, ale to nyní neplatí.
„Za normálních okolností by bylo vděčné, ale budeme trénovat každý den. Chceme se věnovat systémovým věcem,“ naznačil. Co to znamená? „Hrát tak, abychom si hokej příliš nekomplikovali, abychom šli s dnešním trendem.“