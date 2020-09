Začíná první hokejová liga: S Jágrem, Plekancem i karanténou

Pět mančaftů je v karanténě, a tak se odkládají duely, šíbuje se s programem, aby se alespoň něco předehrálo do foroty, a nikdo neví, jestli to k něčemu bude.

„Je velká hrozba, že se soutěž ani nedohraje. Je to hodně smutné a z pohledu majitele šílené. Investujete peníze do chodu klubu, máte vizi a cíl, ale z výdajů se nic zpátky nevrátí, což je hrozné,“ říká Jaromír Jágr, majitel Kladna azároveň i pořád aktivní hráč.

V sobotu proti Kolínu sice ještě svou 33. profesionální sezonu nezahájí, léčí se s natrženým lýtkovým svalem. Nicméně před pár dny oznámil příchod útočníka Tomáše Plekance a ten prý Kladnu podepsal pod podmínkou, že na led skočí iJágr. „Takže mi nic jiného nezbývá než se začít připravovat. Nejsem blázen, abych si myslel, že budu dávat každý zápas gól. Ale chci být platný a mít pocit, že jsem pro mužstvo užitečný,“ míní Jágr.

Otálet ale moc nemůže. V 1. lize se hraje o přímý postup do extraligy, jenže nikdo neví, kdy se tento dárek bude rozdávat. Teoreticky to může být po polovině základní části, po všech odehraných 51 kolech (každé mužstvo s každým hraje třikrát, takže s některými celky hrajete doma dvakrát a venku jen jednou, či naopak), anebo až po play off.

Každý bod je tak důležitý a Jágr se oproti minulosti nemůže v poklidu připravovat až na vyřazovací část a baráž. „Hrajete dvě soutěže v jednu sezonu. Bude to velký boj, možná bude 1. liga zajímavější než extraliga,“ říká Jágr.

On sám chtěl, aby se hrála jen základní část a vznikl prostor pro dohrávky. Většina účastníků si ale přála zachovat play off.