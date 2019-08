Chomutovský Vrhel střílí jako Malkin. Prý jako on i vypadám, říká

Šestnáctiletý talent třemi góly a asistencí zdemoloval v přípravě ústecký Slovan. Piráti dominovali 6:3. „Měli jsme o hodně větší prostor než předtím s Jekatěrinburgem. Proti němu jsem dostal puk, zvedl hlavu a už u mě byli jeden dva hráči. Teď jsem mohl kotouč v pohodě zpracovat, nahrát, něco udělat. Tempo bylo jiné, hráči Jekatěrinburgu jsou mazanější,“ srovnal gymnazista dva letní soupeře.

První ze svých tří gólů dal ve stylu ruského bohatýra Jevgenije Malkina, kanonýra Pittsburghu. „Jel jsem sám na bránu, soupeř mě doháněl. Řekl jsem si, že dneska budu jak Malkin, dal jsem si tedy puk na bekhend, jak to dělá, a propadlo to tam,“ vykreslil svůj zásah.

Malkin, to je pro chomutovského juniora srdcovka. „Líbí se mi, jak hraje. A v mladším dorostu mi vždycky pan trenér říkal, že vypadám trošku jako on. Před zápasem jsem koukal na nějaká jeho videa a on střílí hodně bekhendem. Když jsem se v rychlosti řítil na branku, vzpomněl jsem si na to.“

Sestup z extraligy a rozprášení starého kádru otevřely ještě větší šance pro mladé Piráty, aby se prosadili do prvoligového áčka.

„Být tady extraliga, zůstanu jen v juniorce. Teď chci hrát za áčko, snad se té šance chopím a někdy nastoupím. Chci pomáhat i juniorce,“ přeje si útočník, který už má na kontě i jeden extraligový start. „Věřil jsem, že klub nezkrachuje. Vypadalo to ošklivě, teď je to nadějné.“

Plánoval, co bude dělat, když Piráti nepřežijí? „Rodiče se mi smáli, že se půjdu učit. Měl jsem nějaké nabídky, ale chtěl jsem zůstat v Chomutově. Co bych taky jinde dělal. Všechno ztrácím, bez mamky a taťky neudělám krok,“ kření se hráč, jehož sestra taky patří do mládežnických hokejových reprezentací.

Neobvyklé Vrhelovo příjmení svádí ke škádlení, což se taky v šatně děje. „Říkají mi Vyvrhel,“ zubí se. „Jestli jsem slušňák? No, spíš ten vyvrhel.“ Ale s kupou talentu.