Prospal poradil: Amerika. A tak si Dosek splnil svůj největší sen

„Odmala to byl můj sen. Vždy jsem sledoval kluky z Českých Budějovic, co v Americe hráli. Chtěl jsem se tam jednou dostat a byl jsem strašně šťastný, když se mi to podařilo,“ přiznává čerstvě 20letý Dosek.

Zámořská výzva se pro něj neodehrávala jenom mezi mantinely. Poradit si musel i s jazykovou bariérou.

„Je to jedna z věcí, kterou jsem se za rok strávený tam naučil. Když jsem odlétal domů, už jsem si sám vše bez sebemenších problémů vyřídil,“ říká o svém progresu v angličtině.

Nejhorší pro Doska pochopitelně byly první dny po příletu, s odstupem času na ně ale vzpomíná s úsměvem. „Když se za tím zpětně ohlédnu, tak ani sám nevím, jak jsem to mohl zvládat. Využíval jsem ruce i nohy, zkrátka všechno, co šlo. Učil jsem se postupně,“ podotýká pobaveně.

V začátcích mu pomohl i hlavní kouč, který se dokázal vžít do jeho pocitů. „Sám hrál v Rakousku a Německu, takže zažil, jaké to je. Snažil se mi vždy vše jednoduše vysvětlit a tím mi to ulehčoval,“ uznává rodák z Dobré Vody.

Poznávali ho i v obchodech

Plno nových věcí se naučil i po hokejové stránce. „Vyžadují po nás, abychom hráli s pukem a byli ofenzivní. Dokázal jsem zvládnout přechod z většího kluziště na menší, dle mého je to pro Evropany snazší,“ myslí si.

V americkém městečku Janesville je hokej napříč sporty na prvním místě, takže pro budějovického odchovance se stalo normální, že ho lidé v obchodech poznávali a zdravili.

„Další věc, co mě hodně zaujala, bylo to, že stále se jednalo o juniorskou soutěž, přesto o nás bylo skvěle postaráno a účastnili jsme se klubových akcí, které u nás pořádají třeba jen extraligové kluby,“ žasne.

Před sezonou musel Dosek udělat jedno z nejtěžších rozhodnutí. Odchodem do Ameriky se vzdal možnosti zabojovat o místo v A-týmu Motoru, kde se v průběhu ročníku naskýtaly příležitosti pro mladé hráče. „Trochu mě to štvalo, když jsem viděl, že mají v týmu velkou marodku a mohl jsem dostat šanci. Ale rozhodl jsem se jinak a už jsem s tím nemohl nic udělat.“

Jeho zámořská mise bude pokračovat, s Janesville Jets se domluvil na spolupráci i v další sezoně. „Mým cílem je dostat se za rok na univerzitu, takže se o to chci v nadcházejícím ročníku poprat,“ ujišťuje bek se třemi starty v reprezentační devatenáctce.