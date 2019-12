Budějovické přání? Šest extraligových týmů namočených v sestupu

Z devadesáti bodů jich nezískali jen devět. O lídrovi první hokejové ligy není pochyb. Hokejistům českobudějovického Motoru zatím vychází téměř vše, i když zatím ještě „o nic nejde“.

„Nejdůležitější část sezony se už však rychle blíží. „Jsem přesvědčený, že za dva, tři měsíce na tom budeme výkonnostně ještě lépe než dnes,“ je si jistý manažer Bednařík.

V těchto dnech se vám tedy musí spát více než dobře.

Mně se obecně spí dobře (směje se). Ale ani v předchozích sezonách v této fázi jsem neměl se spaním potíže. Můžu však říct, že je to teď ještě lepší. Na druhou stranu je pravda, že máme za sebou řadu sezon, ve kterých to vypadalo kolem Vánoc také velmi dobře, a nakonec se nám nepovedlo postoupit.

Letos však Motor vede o dvacet bodů. Ani tohle pro vás nic neznamená?

Ano, tento ročník vypadá lépe než ty minulé. Vést tabulku po třiceti kolech o dvacet bodů nelze označit jinak než naší dominancí v soutěži. Teď máme ale před sebou další část sezony, ve které se bude řada týmů, včetně nás, snažit ještě posílit pro závěr sezony (rozhovor vznikl ještě před příchodem Alberta Michnáče).

Řada fanoušků jde ještě dál a říká, že Motor si hraje svou vlastní soutěž. Souhlasíte s tím?

Historie asi bude znát takové týmy, které vedly tabulky s tak velkým náskokem, takže my určitě nejsme první. Letos však v kabině funguje jedna věc, a to, že tým se pečlivě připravuje na každé následující utkání. Ze současného kádru mám opravdu takový pocit, že se chystá na každý zápas s tím, že to je finále. A to je ten důvod, proč máme za sebou tak skvělou část. Je to také trenérským týmem vedeným Václavem Prospalem, sami dělají vše na sto procent a to samé chtějí po hráčích, tedy nejenom každé utkání, ale i každý trénink, jít nadoraz a nic nevypouštět.

Jak Václav Prospal, tak i Aleš Totter se navíc ve své trenérské práci za rok a půl od nástupu do Motoru výrazně zlepšili.

Souhlasím. Navíc se poučili z některých chyb, které se staly v loňské sezoně. Například šíře kádru. Venca má velký potenciál, aby se z něj stal dobrý trenér, ale nebude to za jednu sezonu. Jak on sám rád říká, že vývoj týmu je proces, tak stejný proces je to i u hlavního trenéra a on je teprve na začátku trenérské kariéry.

Jak jste mi sám říkal, ve vedení klubu se na následující sezonu začínáte připravovat vždy po Novém roce. To je za chvíli. S ohledem na zmíněnou dominanci týmu, bude tentokrát pro vás něco nové či složitější?

Ne. Čtyři roky po sobě v lednu chystáme všechny věci tak, že budeme ti, kteří postoupí. Každý rok jsme věřili. I s tím, jak vypadá rozjetá sezona, pro nás současná situace vůbec nová nebude. Ani pro naše partnery.

Z pohledu fanouška v této sezoně vše klape, ale musel jste vy či někdo z vedení řešit nějaký závažnější problém?

Nemuseli. Spousta věcí si sedla. Například ta, že stoprocentní odpovědnost za tvorbu kádru a sportovní stránku přijal trenérský tým, který vede Venca Prospal. Tento model ale s větším či menším úspěchem podporuji už dlouho.

Z čeho jste měl největší radost v odehraných třiceti zápasech?

Líbí se mi, že každý zápas hrajeme s vědomím, že začíná 0:0. Nevyhrajeme ho tedy bez nasazení, koncentrace, odpovědnosti, obětavosti a talentu. A že hrajeme opravdu naplno. Díky tomu jsme také schopní případně nepříznivě se vyvíjející utkání otáčet. A v určitých fázích zápasu herně dominujeme a ukazujeme, že máme fakt velkou sílu. Ale potřebujeme se zlepšit a hrát tak celých šedesát minut.

Připadá mi, že tentokrát o roli favorita víte a dokážete ji hlavně dokazovat na ledě.

Máme výborně poskládaný kádr. Před sezonou ale posiloval i Vsetín, Poruba, Prostějov a mají také na naši soutěž velmi kvalitní kádry, přidejme Přerov, Jihlavu a jistě pro všechny překvapující výkony Litoměřic. Před začátkem soutěže asi nikdo nečekal, že budeme po třiceti kolech na čele s tak velikým bodovým náskokem. A podívejte se na Prostějov, Žálčík s Račukem vedou bodování, ale něco tam nefunguje. U nás si vše sedlo. Navíc se mi moc líbí, že kdokoliv z hráčů umí na sebe vzít zodpovědnost a rozhodnout zápas. Jenže musíme zůstat nohama na zemi, každý den tvrdě pracovat, hlavní a nejdůležitější část sezony je teprve před námi. A v ní musíme prokázat, že jsme nejlepší.

Generální manažer budějovických hokejistů Stanislav Bednařík

Řada fanoušků si při sledování extraligových utkání představuje, kde v tabulce by se pohyboval Motor. Vy sledujete podrobněji utkání v nejvyšší soutěži?

Upřímně, nekladu si otázku, kde bychom se v tabulce extraligy pohybovali. Nejsme tam! Ale vidím, že Kladnu se docela daří, ale za pět kol může být vše jinak. A to si myslím, že Kladno má letos o něco slabší kádr než na konci minulé postupové sezony.

Přehled tedy o extralize máte.

Jasně. A přeju si, aby bylo dlouho pět, šest týmů namočených v sestupu. Aby si nikdo z nich nemohl dovolit své nejlepší hráče pouštět, třeba do první ligy. Čím déle bude spodek tabulky extraligy vyrovnaný, tím méně volných hráčů na trhu a menší pravděpodobnost, že se bude zásadně měnit síla kádrů před finálovou částí první ligy.