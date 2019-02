Budějovický názor: Uzavřete extraligu, nebo zaveďte přímý postup

Mezi Liborem Zábranským z Brna, Martinem Strakou z Plzně, libereckým Filipem Pešánem či Petrem Břízou ze Sparty přednesl na Hokejovém fóru své názory i generální manažer českobudějovického Motoru Stanislav Bednařík. Prvoligovému celku by určitě nevadilo, kdyby se baráž o extraligu nemusela hrát.

„Nepožadujeme změny jen kvůli našemu klubu, ale myslím si, že by tento krok udělal obě soutěže atraktivnější,“ říká Bednařík.

Zrušení baráže by jistě Motor nyní kvitoval. Řešili jste na Hokejovém fóru i jiné možnosti změny první ligy a extraligy?

My jsme pro dvě varianty řešení. Ta první by byla uzavření extraligy s tím, že budou dopředu stanovené licenční podmínky pro vstup do soutěže. Jestli to bude hrát deset, dvanáct, či dvacet klubů, je otázka, kdo všechno by na podmínky dosáhl. Osobně si myslím, že by bylo dobré dát nabídku i několika slovenským klubům. Více by to zviditelnilo reklamní partnery a také by extraliga byla atraktivnější pro diváky.

Co všechno by podle vás musel žadatel o extraligu splňovat?

Jednoznačně bychom měli stanovit platové stropy, které budou utráceny za kádry. Soutěž by měla kvalitu a zároveň by zaniklo, že některý tým má trojnásobně menší rozpočet než jiný, který tak má výrazně lepší kádr.

V první lize by ale pak nebylo o co hrát.

Pořád chcete vyhrát - zápas, celou soutěž a případný titul. Ale pochopitelně víme, že by uzavřením extraligy druhá nejvyšší soutěž utrpěla. Muselo by to potom fungovat po zámořském vzoru, kdy by extraligové týmy dávaly prvoligovým celkům více hráčů k dispozici. Určitě bychom chtěli mít lepší komunikaci mezi kluby z nejvyšší soutěže a první ligy. Ta soutěž je důležitá zejména pro mladé kluky, aby tam mohli být obehráváni. Můžeme se plést, to je jasné. Zmiňuji názor, který u nás v klubu panuje po mnohaletých diskusích.

Mluvil jste o dvou variantách. Jaká je ta druhá?

Tou je přímý postup a sestup mezi soutěžemi. Měl by se týkat týmu, který bude po základní části na prvním, respektive posledním místě. Je to nejspravedlivější systém, protože vítěz první ligy vykazuje celou sezonu nejlepší předpoklady k tomu, aby zvládl i nejvyšší soutěž. Ale takto by propustnost nebyla až tak velká, takže bychom rádi postup mezi elitu obohatili ještě dalším systémem. V tom by vítěz play off první ligy, kterého by se už ale nezúčastňoval celkový vítěz ze základní části, hrál prolínací zápasy s extraligovými celky. Tady by byl prvoligový tým znevýhodněný, ale play off by i tak mělo svůj význam.

Takto to skoro vypadá, že by si Motor rád vytvořil dobré výchozí podmínky pro sebe?

Může to vypadat tendenčně. Ale my první ligu hrajeme už pět let a vyhráli jsme ji jen jednou, takže bychom napřímo postoupili jen taky jednou. Letos to také nevypadá, že skončíme první.

Vašemu pohledu manažera prvoligového týmu rozumím, ale co na to říkají extraligové kluby?

Byly by blázny, kdyby s něčím takovým souhlasily. Já kdybych dneska seděl v čele extraligového týmu, tak bych s tím taky nikdy nemohl souhlasit. Na druhou stranu, sestup také nemusí přinést jen špatné věci. Máte pak prostor vyčistit kádr, udělat si pořádek v klubu a začít znovu. Navíc si myslím, že extraligové kluby mají tak kvalitní kádry, že by pro ně bylo snadnější další rok první ligu vyhrát a hned zase postoupit zpátky. Častěji by se tak objevovaly kluby z nejvyšší soutěže v první lize a zase by to zvýšilo její atraktivitu, protože byste se chodili jeden rok dívat na Pardubice, pak na Budějovice a potom třeba na Karlovy Vary. Právě karlovarský klub už toto navrhoval před touto sezonou, protože s tím má bohaté zkušenosti.

Myslíte si, že změny opravdu mohou projít?

Na to teď neumím odpovědět.

A dokáže klub, jako je Motor, dostatečně tlačit na to, aby jeho nápad uspěl?

Už na podzim jsem se sešel s Tomášem Králem (šéf Českého hokeje) a všechno jsem s ním diskutoval. Pak jsme tyto náměty zpracovali písemně a poslali je na vedení Českého hokeje. Myslím si, že vše, co Motor navrhuje, je ku prospěchu celého hokeje. O tom však rozhodne výkonný výbor, a jestli víc dá na mínění extraligových klubů, tak to asi nedopadne. I když prezident svazu se kloní ke změně postupového klíče.

Jak vůbec vedení Českého hokeje vnímá postoje prvoligových klubů? Nejsou pro ně trochu podřadné?

Nevím, jak kdo vnímá nás, ale myslím si, že své pevné slovo máme. Je však pravda, že jsme málo zapojení ve svazových aktivitách. Až na Radka Bělohlava, který je asistentem trenéra reprezentace do 18 let.

Šéf hokejového svazu odpovídá Rozhovor s Tomášem Králem

Na Hokejovém fóru se řešila i mládež. Tam jste také svazu něco navrhovali?

Jsme pro to, aby se posunuly věkové kategorie. Od další sezony, a to by snad mělo projít, by všichni zůstali ještě jednu sezonu v kategorii, ve které jsou letos. De facto budeme kopírovat školní systém. Žáci základních škol budou hrát v žákovských kategoriích, středoškoláci v kategoriích juniorských. Tím pádem nám budou v juniorce končit ne kluci devatenáctiletí, ale dvacetiletí, čímž se zvýší jejich šance prosadit se v seniorské kategorii. Také bychom chtěli snížit počet klubů v juniorské extralize a udržet v domácích soutěžích víc talentovaných hráčů. Aby nám méně mladíků utíkalo do zámoří. Svazu ještě budeme navrhovat další věc.

Jakou?

Chtěli bychom soutěž B týmů hokejových akademií primárně určenou pro takzvané prvoročáky v dorostu. Chceme, aby si akademie měly možnost ještě o rok déle podržet hráče, kteří v době první výrazné selekce nejsou tak biologicky vyspělí. Smysl návrhu vidíme v tom, že by takoví hráči dostali ještě jeden rok na to se prosadit.