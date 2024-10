Rozpočet 24 milionů, pakt se Spartou. Litoměřice sílí a chtějí rozvíjet mladé

„Uvědomujeme si, že navázat na minulou sezonu bude extrémně těžké, ale proč se toho vzdávat předem?“ vylíčil nadšeně předseda litoměřického oddílu Jan Fišera.

Loni Kališníci překonávali klubové milníky. Pod trenérem Miroslavem Přerostem poprvé v historii zvládli sérii play off, po semifinálovém vyřazení jim bronz slušel.

Nyní? Z dvanácti zápasů sedm výher, k nim pět porážek, všechny o gól. Chloubou je nejlepší defenziva s 22 inkasovanými brankami, a to mají Litoměřice víc odehraných utkání než většina soupeřů. Jsou páté.

„Nemůžeme být nespokojení, z naší strany povedený vstup. Přitom máme nejmladší mužstvo v lize,“ připomněl asistent Daniel Tvrzník, navrátilec ze Slavie, který je k ruce novému kouči Jaroslavu Nedvědovi. „Máme 21 bodů, a to jsme zbytečně dva zápasy doma ztratili. Nikdo nás nepřehrál, přivezli jsme body z Jihlavy i Vsetína.“

Litoměřický Stadion ještě víc prohloubil pakt s partnerskou Spartou, byť majetkové propojení není možné. „U nás to nejde, jako jedni z mála v celém profesionálním sportu v Česku držíme zapsaný spolek. Změna se nechystá, není to podstatné a nutné,“ prohlásil Fišera. „Ale vliv Sparty tady je prostřednictvím celého holdingu.“

Litoměřice, 16.10. 2024, Litoměřice - Chomutov, 1. hokejová liga. Litoměřice slaví výhru.

Což dává klubu z Máchova města finanční jistotu, kterou ještě před rokem a půl postrádal. Dokonce navýšil rozpočet. „U áčka se pohybujeme na 23 až 24 milionech korun, tedy o dva miliony výš než loni,“ prozradil předseda. „Jak roste všechno, musí i rozpočet. Cena výstroje se za poslední tři čtyři roky zvedla o 50 procent, přitom hokejek potřebujete nižší stovky na sezonu.“

Nový trenérský tandem si Fišera pochvaluje: „Jarda Nedvěd má zkušenosti s mládežnickými nároďáky, pracuje s talenty. A Dan Tvrzník má zmapovanou druhou ligu, tedy hráče, stadiony, rozhodčí, soupeře, což je podstatná věc.“

Sestava kvůli spolupráci s pražským velkoklubem rotuje, což není novinka. „Sestava se hodně mění, ale s tím jsme počítali. I tak nám to zatím funguje, ale musíme dál pracovat. Trápíme se sice se střílením gólů, o to víc jsme rádi, že defenziva šlape a gólmani chytají,“ pochvaloval si Tvrzník po středeční výhře 3:2 v derby nad Chomutovem.

Fišera tvrdil: „Vidinu zahrát si za Spartu mají i naši kmenoví hráči, to je pro ně velká motivace.“

Hrát agresivně, v pohybu, obrana natěsno, napadat, rychle otáčet hru, to je ideál, který se Nedvěd s Tvrzníkem snaží přenést na mladý tým. „Máme na hokej hodně podobný pohled, i když jsme spolu nikdy nepracovali,“ podotkl Tvrzník, který je v Litoměřicích i přes epizodu ve Slavii už skoro inventářem.

Cíl? Jako většina. Nestresovat se záchranářskými boji a užít si play off. „Každý se chce pohybovat nahoře, v naší situaci je to momentálně nadplán, jsme za to strašně rádi,“ potěšilo Tvrzníka. „Hlavně potřebujeme rozvíjet mladé hokejisty. A když přijde slabší chvíle, být na to připravení.“