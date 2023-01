Zrušený projekt Dukla? Asi je štvalo, že jsme první, myslí si veterán Kracík

I Kracík coby zkušený extraligový harcovník loni zvedal v prvoligových Litoměřicích hokejové talenty. Předsezonní stopka pro svazový projekt Dukla útočníka ho překvapila.

„V novinách se projekt haní, ale myslím, že to nebyla špatná věc,“ tvrdí devětatřicetiletý veterán se 696 starty, 100 góly a 259 asistencemi v nejvyšší soutěži.

Do finančního pozadí kritizovaného projektu, který běžel od roku 2017, Kracík nevidí. „Takže hodnocení nechám na jiných. Ale spíš je štvalo, že jsme loni byli první, asi proto to zrušili,“ nadhodil. Litoměřice v minulém ročníku vyhrály poprvé v historii základní část. „Prošlo tu hrozně mladých, ani se nedá zapamatovat kolik. Něco jim to dalo, rostli. Loni za nás hrál útočník Petr Hauser, který teď dovezl stříbro z mistrovství světa juniorů. Strašně se zvedl.“

I teď je Stadion postrachem elitních týmů a drží se nahoře, ale... „Celou sezonu máme výkyvy. Se silnějšími soupeři hrajeme dobře, divné je, že se slabšími máme problémy. Zřejmě si myslíme, že to půjde samo.“

Kolem veteránů Kracíka či kapitána Jana Výtiska, extraligové ikony, Litoměřice tým postavily. Dál ohrávají mladé. „Hlavně Honza je předurčený držet kabinu. Když zařve, je slyšet. Já takový nejsem, jemu to jde. Nechám to na něm. Někdy to pomůže, někdy ne, ale udělat se to musí.“

Povedenými sezonami kališníci své fanoušky namlsali. „Podle mě si diváci zvykli, že patříme nahoru, takže každá ztráta je cítit víc. Letos chceme skončit do 6. místa, abychom nemuseli hrát předkolo,“ plánuje Kracík, letos autor 9 gólů a 18 přihrávek. „Loni nám v play off viróza skolila dvě lajny, někteří hráli i nemocní, což bylo znát,“ připomněl čtvrtfinálové vyřazení od Prostějova.

Tahouni Stadionu pak odešli za lepším. „Celá první lajna v čele s Přikrylem a Sivhonenem je pryč. Nebýt toho, mohli jsme být zase první,“ míní Kracík. „Máme bruslivý, dobře poskládaný tým, mix mladých a zkušených. Ve vyváženosti je naše síla. A brankář Král nás zase drží.“

Podle Kracíka zúžení první ligy soutěž zdramatizovalo a vyrovnalo. „Což je vidět na tom, že favorit na postup Zlín je až dvanáctý. Je zvláštní tam jezdit v rámci první ligy.“ Veterán ji hraje druhým rokem za sebou. „Pořád si zvykám, pořád jsem překvapený. Mladí jsou nezkušení a zbytečně lítají, i když nemusí.“

Nový šéf: Co se na nás sneslo, nebylo příjemné

„Finančně na konec sezony vidíme,“ uvedl nový předseda kališníků Jan Fišera, nedávno povýšený z pozice ředitele po abdikaci Daniela Sadila.

Co pro vás nová funkce znamená?

Po čase jsem se v rámci klubu posunul. Věřím, že důvěru nezklamu. Sportovní stránka jde spíš za trenéry a ještě stále za Danem Sadilem, který má na starost áčko. Práce mám pořád stejně, velká část agendy byla celou dobu pode mnou, ale zodpovědnost je teď ještě větší.

A jak jste na tom finančně?

V rámci zrušení projektu Dukla nebudeme říkat, že jsme nejbohatší klub. To jsme ani nikdy nebyli. Ale věřím, že i díky ušetřeným nákladům, které s tím souvisí, se dokážeme se sezonou poprat. Děláme všechno, abychom první ligu udrželi i pro další roky. Je to spousta jednání, schůzek a starostí. Věřím, že to ustojíme a budeme pokračovat.

Když svaz po kritice zastavil váš společný projekt Dukla, který talenty zaškoloval v dospělém hokeji, bál jste se o klub?

Počítali jsme to, ale nemyslím si, že bychom se báli. Věděli jsme, že nějaké komplikace nastanou, museli jsme najít náhradní zdroje. Což se v tuhle chvíli podařilo, všem partnerům a blízkým osobám děkujeme. A holt to jedeme bez svazu, ale můžeme si to dělat zase trošku jinak a po svém. Po klub to nakonec bylo minus pět milionů korun, protože s tím souvisely i náklady, které byly navíc. I ty se snažíme osekat. Nějaká ztráta to je, ale neděláme z toho tragédii.

Novým předsedou hokejového klubu Litoměřic se stal Jan Fišera

Jaký je váš rozpočet? Ústí loni spadlo s patnáctimilionovým.

My se budeme pohybovat kolem dvaceti milionů korun, loni se s tím dala vyhrát i základní část.

Jak vy osobně zpětně hodnotíte projekt Dukla?

Princip je dobrý. Rojí se názory, že junioři nemají hrát v Chance lize, ale svoji juniorskou soutěž. Ale kluci, kteří tady byli, odcházeli i do extraligy. Několik jich to vychovalo, zachránilo jim to kariéru nebo jim to pomohlo. Projekt nebyl špatný. Co se sneslo na náš účet, příjemné není a nebylo. Myšlenka byla přitom dobrá. A přínos to mělo. My v projektu pokračujeme i nadále, jen bez podpory svazu. Když se podíváme do statistik, vidíme v každém utkání v našem dresu devět hráčů ve věku dvacet let a mladších. To je cesta, kterou chceme jít i dál.

Setkávali jste se s nevraživostí na cizích stadionech?

V minulých sezonách ano, teď se to trošičku uklidnilo. Byli jsme braní za neoblíbený klub, mluvilo se o „protekci“. Myslím, že jiné kluby, které si prošly podobným procesem, se s tím taky setkaly a musely si vyslechnout na svoji adresu pár nemístných připomínek.

Když jste přišli o část peněz, neuvažovali jste, že se v rámci úspor zbavíte zkušenějších hráčů?

Ne, ne. V průběhu sezony odešli Tomáš Guman a Patrik Marcel. Ne že bychom jim řekli, ať jdou pryč, sami chtěli odejít. O naše hráče je stále zájem, ale teď všechny nabídky odmítáme. Sezonu chceme dohrát tak, aby to mělo smysl. Věříme, že play off uděláme a snad v něm letos vydržíme trošku déle.

Jaká je zúžená první liga?

My na to doplatili, kluby okolo už soutěž nehrají, našimi nejbližšími soupeři jsou teď Slavia a Sokolov. Všechno máme dál, náklady na dopravu jsou vyšší. A chybí nám derby s Ústím, jet k sousedům nebo mít doma narvaný zimák znamenalo trošku víc adrenalinu.

I tak máte průměr 1 097 fanoušků na zápas, což je skvělé, ne?

Spustili jsme po covidu kampaň Zpátky na zimák, návštěvy jsou výborné a za to patří fanouškům dík. Těší nás, že si cestu najdou i v době, kdy je cítit ekonomická krize. První liga do Litoměřic prostě patří.