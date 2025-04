Spolupráce se Spartou klubu svědčí, extraligový tým posílá do Litoměřic rozehrát své mladé hráče, Stadion dodá pár starších mentorů.

„Je důležité si uvědomit, že bez té kooperace by tu první liga nebyla,“ přiznal v rozhovoru pro klubový web Fišera. „Nikdy jsme tak širokou spolupráci s žádným klubem neměli, ale jednoznačně je přínosná. Hráčů ze Sparty tu bylo hodně, funguje to i opačně, několik našich kluků si zahrálo extraligu. Třeba Martin Michajlov, který v jeho věku s takovou šancí už ani nepočítal,“ zmínil brankáře Stadionu, jenž zažil ve třiceti debut v nejvyšší soutěži a rovnou v dresu Sparty.

I jako bronzový tým minulé prvoligové sezony šly do letošní Litoměřice skromně, prvotní cíl bych vyhnout se starostem se záchranou. „Namočilo se tam hodně klubů, jsem moc rád, že jsme mezi nimi nebyli.“

Stadion skončil po základní části pátý, ve čtvrtfinále vyřadil čtvrtou Porubu 3:2 na zápasy, v semifinále podlehl Zlínu 2:4. „Na papíře vypadají oba celky ohromně silně, Berani to ukázali a jejich zkušenosti se projevily. My jsme někdy předvedli až dětinské chyby, které nás potopily. “ To však nesnižuje litoměřický úspěch. „Vyprodané stadiony, skvělá atmosféra, play off bylo parádním vrcholem sezony. A celkové čtvrté místo je druhým nejlepším výsledkem v naší historii,“ je spokojený Fišera.

Mrzely ho zvěsti, že kališníci play off vypustí, protože stejně postoupit výš nechtějí. „Tohle jsou hrozné nesmysly, hospodské průpovídky. Nedokážu si představit, že by někde vedení přišlo za hráči s prosbou, aby pustili zápasy. Vím, že ke klukům se to dostane, přečtou si to na sociálních sítích, případně jim to někdo rád pošle. Jsem rád, že jsme to vyvrátili jak proti Porubě, tak proti Zlínu.“

V kádru už nastaly první změny, po deseti letech v týmu končí kapitán Jiří Jebavý, po šesti sezonách ve Vsetíně se naopak vrací obránce Ondřej Smetana.

I když Litoměřice postupové ambice nemají, neznamená to, že by rezignovaly na progres. „Do dalších let je naším snem finále,“ přeje si Fišera. Vyjde to už v příští sezoně?