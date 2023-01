Tvůrce projektu Dukla už kališníky nešéfuje: Ať klub účelově nekritizují

„Je mi velkou ctí, že mohu vykonávat novou funkci. Zároveň je to pro mě velký závazek a zodpovědnost,“ sdělil Fišera, který se v klubu angažuje už řadu let. „Rád bych navázal na bývalé vedení, což nebude vůbec jednoduché. Klub chci dál rozvíjet po všech stránkách. Je to dost náročný úkol, ale těším se na něj.“

Sadil uťal svoji funkcionářskou éru ve Stadionu na vlastní žádost. Už loni v létě naznačil, že ztrácí chuť, když se v hokejovém prostředí dostal pod palbu společný projekt svazu a Litoměřic nazvaný Dukla. Stál za ním právě Sadil a dával šanci talentům proniknout do dospělého hokeje. Kritici mluvili o vyvádění peněz, Sadil to odmítal a projekt hájil jako smysluplný.

„Pětadvacet let jsem podnikal a nikdy jsem si nepředstavil, že když budu konečně dělat svůj milovaný hokej, tak mi ten bafuňářský život lásku k hokeji sebere,“ řekl loni v létě Sadil, který zasedá ve výkonném výboru hokejového svazu. V litoměřickém klubu působil šestnáct let, z toho osm v roli předsedy.

„Byly to náročné i krásné roky, naplněné radostí z toho, kolik dětí jsme dokázali přivést k tomuto sportu, zajistili jim hodnotnou náplň volného času i kvalifikované trenéry a v neposlední řadě i kvalitní vzory v podobě A týmu dospělých, který už je renomovaným účastníkem druhé nejvyšší soutěže v Česku a v posledních sezonách se pravidelně umísťuje na jejích předních příčkách,“ uvedl Sadil v prohlášení na stránkách Stadionu.

Zmínil, že úspěchy klubu ho přivedly k práci na svazové úrovni. Jenže všechno změnily nedávné volby, kdy Tomáše Krále staršího v čele svazu vystřídal Alois Hadamczik. „I v souvislosti s nedávnou personální změnou v předsednictvu svazu nechci, aby má činnost ve vedení Českého hokeje byla účelově spojována s klubem a zneužívaná k jeho neoprávněné kritice,“ vysvětlil Sadil, proč křeslo šéfa opouští.

Do konce sezony se rozhodl zůstat už jen na pozici manažera prvoligového mužstva. Věří, že jeho nástupce Fišera je mužem na svém místě. „Po celou dobu byl ve vedení klubu po mém boku a teď je na to jako můj nástupce plně připravený,“ poznamenal odstupující Sadil.

Nejužší vedení kališníků opouští i místopředseda a bývalý předseda Jaromír Tvrzník. Ani on se o Stadion pod Fišerovým vedením nebojí: „Honzu znám od jeho šestnácti sedmnácti let. Tehdy jsem ho oslovil, aby dělal sekretáře, protože jsem věděl, že je to chytrý kluk a má rád hokej. V hokeji si prošel vším, pískal, trénoval, hrál... Je to zběhlý bafuňář a já si myslím, že lepší typ tady v Litoměřicích není a kdekdo nám ho může závidět.“