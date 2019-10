Litoměřičtí mladíci šokují. Po moravském tripu jim patří třetí příčka

„Na tabulku se teď kouká krásně, jen to nesmíme pokazit a usnout na vavřínech. Musíme hrát, jak nejlépe umíme, aby body a výhry dál přibývaly,“ velel na klubovém webu litoměřický obránce Jan Strejček, jenž ve svých 25 letech patří v kádru Stadionu mezi ostřílené hráče.

K posledním dvěma výhrám přispěl Strejček dvěma asistencemi.

„Když jsme jeli na Moravu, řekli jsme si, že tam jedeme překvapit, což se podařilo. Takže jsme moc rádi a nemůžeme to hodnotit jinak než pozitivně. Jelikož se letos hraje základní část jen do 7. prosince, jsou tyhle body z Moravy hrozně moc cenné a do tabulky pravdy se budou vážně hodit,“ usmívá se.

Ve středu v 18 hodin Stadion doma vyzve v derby Ústí.