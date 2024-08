Spyro, jak k té druhé brance dojedeme? Ze Vsetína až do řecké reprezentace

Na jaře se postavil do brány Řecka na Development Cupu, což je tradiční turnaj, jejž pořádá IIHF pro reprezentační celky zemí, které nesplňují podmínky pro start na mistrovství světa.

Jaký byl návrat na mezinárodní scénu po jedenácti letech?

V roce 2013 nám skončila výjimka od IIHF, a abychom mohli hrát mistrovství světa, museli jsme mít zimní stadion s kluzištěm mezinárodních rozměrů a domácí ligu. My ale nemáme ani jedno. Takže jsme si teď aspoň zahráli neoficiální světový šampionát zemí, které jsou sice členem IIHF, ale jejich MS se nemůžou zúčastnit. Během sedmi dnů jsme odehráli šest zápasů, bylo to pro nás dost náročné.

Odkud máte hráče?

My a Brazílie jsme jako jediní dodrželi pravidlo IIHF a měli jsme jen hráče narozené ve vlastní zemi, kteří zde také hokejově vyrostli, byť třeba dnes studují v zahraničí. A taky jsme podle toho dopadli. (směje se) Argentina, Portugalsko nebo Kolumbie tam měli kluky, kteří se narodili v USA a hrají v profesionálních soutěžích, takže nás třeba porazili dva hráči soupeře. Kdybychom skládali nároďák z kanadských nebo amerických Řeků, dáme dohromady klidně pět mužstev. Ale to nechceme. Také podle regulí IIHF musí mít hráči trvalý pobyt v dané zemi a odehrát v ní aspoň dvě sezony. Má se tak předejít tomu, aby si někdo „kupoval“ hokejisty odjinud.

I ve 47 letech chytáte za národní tým. Nástupci se nerýsují?

Ale ano, jeden zápas na Development Cupu a dvě poslední třetiny chytal mladý kluk, jmenuje se Filippos Kondodimas. Je to ale těžké, nemůžu s ním hokejově pracovat každý den. Já už nechtěl, v mém věku mě po zápasech všechno bolí. Z turnaje v Bratislavě jsem se dával dohromady týden. Náš generální manažer mě předtím požádal a domluvili jsme se, že se zúčastním výběrových kempů jako podpora pro naše mladé brankáře, a také abych zvýšil konkurenci. S tím, že pokud by rozdíl mezi mnou a klukama nebyl zase tak velký, jeli by mladí. Ale pak trenéři rozhodli, že „musím“ jet. Nemohl jsem odmítnout.

Jako trenér vás vedl rodák z Bostonu Niko Dimitrakos, který hrál v NHL za San Jose a Philadelphii. Co říkal na úroveň hokeje?

Byl hrdý, že může trénovat národní tým, ale asi byl ze začátku trochu překvapený. V Americe trénuje juniory a je zvyklý na jiný level. Vysvětlovali jsme mu, v jakých podmínkách trénujeme a jak obtížné je pro nás připravit se. Dostali jsme i velkou pochvalu, že na to, v jakých podmínkách trénujeme a jak málo jsme na ledě, tak jsme na hodně dobré úrovni. Kdybych to přirovnal k českým ligám, tak v top složení bychom hráli vrch krajského přeboru nebo spodek druhé ligy.

Proč se v Řecku od roku 2018 nehraje domácí liga?

Největší problém je, že hokej je na periferii zájmu státu. Kvůli reorganizaci sportovních federací patříme do federace zimních sportů, takže hokej je vlastně moc nezajímá a je to pro ně spíš „zátěž a otrava“. Máme asi jen sto registrovaných hokejistů a musíme si všechno zařídit sami. Letos jsme zorganizovali neoficiální soutěž čtyř týmů a od února trénovali třikrát týdně s vidinou, že pojedeme na zmíněný turnaj na Slovensko. Jenže v Aténách a celém Řecku je pouze jedna ledová plocha a navíc o rozměrech 40 krát 20 metrů. Hodně kluků tak v Bratislavě hráli poprvé na ledu s normálním rozměrem.

Popasovali se s tím?

Byli vykulení, moc nevěděli, kde se mají pohybovat a kam jezdit. Přijel za mnou jeden mladý a říká mi: „Spyro, my nevidíme ani na druhou stranu k brance, jak tam dojedeme? “ (směje se) Věřím, že s pravidelným tréninkem na normálním kluzišti by se to zlepšilo. Jenže těžko čekat, že nám v Řecku stát postaví zimní stadion. Většina lidí tam ani neví, jak se hokej hraje. A nepomáhá nám ani federace, spíše cítíme, že jsme na obtíž.

Projevuje se, že v Řecku je místo hokeje daleko populárnější fotbal a basketbal?

Bez debaty. Sám jsem fanoušek Olympiakosu, zdědil jsem to od rodiny. Rivalita s Panathinaikosem je obrovská, něco jako Sparta versus Slavia krát tisíc. Kdo to nepozná na vlastní kůži, tak nepochopí. Zápasy jsou neuvěřitelně vyhecované, dva týdny předem se o ničem jiném nemluví. Doma, v práci, v kavárnách, v ulicích… Když se zápas hraje, život se zastaví v celém Řecku a všichni jsou u televize. Kvůli bezpečnosti dnes fanoušci hostů nesmí během derby na stadion soupeře, dříve bývaly neuvěřitelně divoké zápasy. I mezi majiteli je velká nevraživost. Já, umírněný člověk, Olympiakosu fandím, ale na utkání se jdu podívat jako sportovní fanoušek.

Zpátky k hokeji. Jak se vám daří výchova mládeže?

Obrovským oceněním je, že hodně našich odchovanců se dokáže prosadit i v zahraničí, teď máme čtyři kluky na zkoušce v USA. Já trénuju děti, máme i hokejové akademie a děláme pro děti kempy v zahraničí. Letos v srpnu bude ve slovenském Zvolenu, loni jsme byli v Novém Jičíně. Chtěl bych zkusit i Kapka Resort ve Lhotě u Vsetína, abych se vrátil do míst, kde jsem jako mladý hrával, ale letos tam měli plno. Je to nádherný areál. Jinak v Řecku trénuju také ženský tým a některé mužské celky. Sedmým rokem pořádáme mezinárodní turnaj 3 na 3, jezdí sem mančafty z celého světa. Spojí hokej s dovolenou, památkami a mořem. Pořád si říkám, že mít tady klasický zimák, tak máme celý rok plno. Během koronavirové pandemie mi volali z Třince, jestli k nám nemůžou přiletět na dva měsíce a trénovat. Jenže nedopadlo to právě proto, že nemáme stadion se zázemím. Nakonec jeli do Polska.

Nejslavnější hokejista s řeckými kořeny je Chris Chelios, trojnásobný vítěz Stanley Cupu a člen Síně slávy. Potkali jste se někdy?

Christos Konstantinos Chelios, tak zní jeho celé jméno. Řecky pořád umí a domluví se. Když jsme v letech 2008 až 2013 jezdili na mistrovství světa, požádali jsme ho, jestli by se někdy nepřijel podívat, aby ho viděly malé děti začínající s hokejem. Je to obrovská osobnost a ze všech hráčů s řeckým původem to dotáhl nejdál. Jenže to nevyšlo, moc se k tomu neměl. Vím, že pak poslal řecké federaci žádost, že by chtěl reprezentovat v jízdě na bobech, ale nějak to nedopadlo.

Brankář Spyros Dalibor Ploutsis (vpravo) v řeckém dresu.

Máte řecké jméno, ale vyrůstal jste ve Zlíně a mluvíte plynně česky. Jaké jsou vaše kořeny?

Máma je Češka a táta Řek. Jeho rodina sem přišla po druhé světové válce, kdy kvůli krvavé občanské válce uteklo z Řecka kolem 750 tisíc lidí. A velká část z nich, asi 12 tisíc lidí, zamířila do Československa. Když se pak řecká menšina rozrostla, byl jich až dvojnásobek. V roce 1981 Řecko vydalo zákon, že se tito političtí uprchlíci mohou vrátit zpět do vlasti. Můj taťka se tady oženil a zůstal, ale všichni ostatní z řecké strany se vrátili. Dnes žije v Česku asi pět tisíc Řeků, spousta z nich je už třetí a čtvrtá generace. Jako hlavní „řecké“ město je označováno Brno, kde je nás nejvíc, dříve to byl i Krnov.

Čím to, že vás zlákal hokej?

Jako malý kluk jsem se na něj chodil ve Zlíně dívat a strašně mě bavil. Mými spolužáky a spoluhráči byli známí hráči. Robert Hamrla, který chytal extraligu a krátce byl i generálním manažerem Zlína. Dnes vlastní klub ve Vyškově, kde jako asistent trenéra působí Igor Apostolidis, s nímž jsem dřív hrával za Řecko a jako hlavní trenér nás dovedl ke stříbru na MS třetí divize v roce 2010. V ročníku byl se mnou i Martin Špaňhel, mistr světa z roku 2000, hrával NHL za Columbus. Občas si napíšeme nebo se potkáme, vím, že se zhlédl v rally. Nebo Leoš Kozel, který byl součástí Vsetína při prvním titulu.

Ze Zlína jste pak coby dorostenec odešel do Vsetína a zažil tam památná 90. léta.

V mladším dorostu se tehdy rušily B týmy, a kdo se nedostal do áčka, šel na Vsetín nebo do Uherského Hradiště. Když jsem tam přicházel, Vsetín zrovna postupoval do první národní ligy a hned následující sezonu do extraligy a začala legendární jízda za tituly. Zažil jsem celý velký vzestup klubu. Byl jsem ještě mladý, ale vnímal jsem, jak je tam hokej obrovský fenomén. V postupové sezoně byl stadion plný na stání dvě hodiny předem, zpívalo se, fandilo, všude voněla slivovice… Řecko je z hlediska atmosféry ještě někde jinde, ale v Česku jsem nikdy nic podobného nezažil.

Vybavíte si tréninky s A-týmem, na něž jste jako juniorský brankář chodil vypomáhat?

Když jsem poprvé přišel do šatny, měl jsem takovou trému, že jsem ani nepromluvil. Pozdravil jsem a sedl si do kouta. Kolem mě chodili Dopita, Vlach a další hvězdy. Moc rád vzpomínám na Tondu Stavjaňu, který za mnou sám přišel, podal mi ruku a působil strašně lidsky. Na prvním tréninku se mi třepala kolena. Proti mně jezdili mistři extraligy nebo světoví šampioni, co střela, to gól. Někdo kolem mě projel a houkl: Mladej, chytej už něco! (směje se) Pak jsem se trochu uklidnil a bylo to lepší. Ale pořád mi přišlo neuvěřitelné, že jsem na stejném ledě s takovými borci.

Jaký byl Roman Čechmánek?

Roman byl vždy svůj. Nebyli jsme nejlepší kamarádi, spíš jsme se pozdravili, když jsme se potkali, a povykládali. V pozdějším věku jsem zjistil, že mimo led je s ním velká zábava a umí si život užívat. Když se postavil do branky, jako by se ocitl v jiném světě. Raději by sežral puk, než aby dostal gól. Byl zarputilý a soutěživý, i na tréninku chtěl pokaždé vyhrát. Ivoš Pešat, který mu dělal dvojku, byl jeho úplný protipól. Klidný a tichý introvert, podobně jako já.

Proč jste v Česku nezůstal?

Hokejově jsem nebyl tak dobrý, aby si mě nechali ve Vsetíně, a chytat někde druhou ligu mě nelákalo. Měl jsem vždy sen, že se vrátím do Řecka, a v lednu 2000 jsem to udělal. Když jsem zjistil, že se i tam hraje hokej, napsal jsem fax na tamější hokejový svaz a obratem mi došla pozvánka na trénink. Když mě viděli na ledě, hned mi řekli, že mám chytat za národní tým. Byl to zážitek, jezdili jsme na šampionáty nižší divize do Spojených arabských emirátů, Jihoafrické republiky, Nového Zélandu a jinam.

Jaký je dnes život v Řecku?

Super. Řecko je skvělá země s jinou mentalitou. Je tady větší pohoda, nic není tak uspěchané a „nalajnované“ jako v Česku. I když uznávám, že větší organizaci s výhledem do budoucna, jako je tomu v Česku, je někdy dobré mít. Když jsem však byl jako průvodce s řeckými turisty v Česku, ptali se mě: Spyro, proč se u vás lidé pořád mračí? Proč se obsluha v restauraci často tváří tak, že ji zákazník obtěžuje? Řekové na to nejsou zvyklí. Život si víc užívají, ačkoliv jim spousta věcí trvá déle. Nakonec je přitom stejně udělají.