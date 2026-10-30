Sparta skřípe, farma Litoměřice i přes kalamitu září: A to nás pasovali na sestup

„Byli jsme třikrát za sebou v semifinále, ale v žádném případě to není norma,“ brání se trenér kališníků Daniel Tvrzník. „Když jsme se potkávali před sezonou s lidmi, kteří se motají okolo hokeje, říkali, že jsme pro ně největší adept na sestup. A podle složení kádru jsem s nimi musel souhlasit. Tedy souhlasit... dělali jsme všechno, aby to tak nebylo.“
A není. Stadion se drží za elitní čtyřkou na čtvrtém místě, a to možná jen kvůli tomu, že si musel odkládal zápasy s Kolínem a Táborem. Předtím Vsetín k odkladu nesvolil, Litoměřice v improvizované sestavě prohrály 0:3. Po vynucené pauze ve středu smetly 8:3 Chomutov.
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„Některé kluky jsem viděl poprvé v životě až dvě hodiny před zápasem se Vsetínem, ani jsem je neznal jménem,“ přiblížil Tvrdík komplikovanou situaci. „Chybělo nám 15 hráčů, dvanáct kvůli nemocem nebo zraněním, tři máme na Spartě. Proti Chomutovu jsme byli ještě pořád minus sedm.“
Klub kalamita zaskočila. „Za 16 sezon jsem podobnou situaci asi ještě nezažil. Počet zraněných nebo nemocných je enormní a příčiny řešíme i interně a zabýváme se tím, proč k tomu došlo,“ řekl na klubovém webu předseda Jan Fišera.
A to si Tvrzník po derby na ledě Pirátů ještě stýskal: „Zdravotně se nám letos nedaří, v Chomutově nedohráli Kuba Tůma a Sam Fiala. Snad se dají do soboty do pořádku, další hráče už nemáme.“
Útoku vypomáhal třeba i Jaromír Pérez z Liberce a hned dal gól. „Byl dlouho zraněný, dostal nějaký zápas u Tygrů, další u nás na rozehrání. Primárně je jeho tým Liberec,“ poznamenal Tvrzník.
Vzhledem k marodce je rád, že už jsou fit kapitán Filip Kuťák a Petr Ton. Oba v Chomutově skórovali, Ton dvakrát. „Hrál poprvé po zranění, které ho spolu s nemocemi trápí často. Když bude fit, bude dávat góly,“ nezapochyboval Tvrzník o synovi vyhlášeného kanonýra. Ani o Kuťákovi: „Filip v přípravě neodehrál vůbec nic, zranění si v prvním mistráku obnovil. Dlouho nám chyběl. Roli lídrů přebrali Ondrové Pšenička s Hrabíkem a oba se nám zranili, bohužel. Mužstvo to ale zvládá.“
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Situaci nepomáhá, že Spartě se v extralize nedaří. I na litoměřickou farmu to doléhá. „Je to znát. Chybí nám Tomov, Pavlák, Pospíšil, Daníček. Být Sparta v klidu a zdravá, kluci tady jsou a máme o starost míň. Bohužel to tak není, ale věříme, že se Sparta dá co nejdřív do pohody.“
V ní už Litoměřice herně jsou. S průměrem 3,8 gólu na zápas jsou druhé nejlepší za lídrem Vsetínem. „Máme se o co opřít. O pracovitost, charakter, charakterní lídry, produktivitu, gólmany. Soupeře musíme přehrávat bruslařsky, jinak nemáme šanci. Když sestavu lepíme, musíme to odbojovat,“ shrnul trenér Tvrzník. „Pro plno mladých je to první celá sezona v dospělém hokeji. Cítím, že jsou pokorní – pořád koukáme na týmy pod sebou. Na každý zápas se připravujeme, jako by byl poslední.“